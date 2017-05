Ifo-Index Deutsche Unternehmen in "Champagnerlaune"

Die Stimmung in den deutschen Unternehmen ist rekordverdächtig gut. Das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima stieg im Mai um 1,6 Punkte auf 114,6 Zähler, wie die Münchner Forscher mitteilten. "Dies ist der höchste gemessene Wert seit 1991." Bankvolkswirte hatten zwar mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nur auf 113,1 Punkte.

"In den deutschen Chefetagen herrscht Champagnerlaune", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest die Ergebnisse. Die befragten Unternehmen bewerteten sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch ihre Erwartungen für die kommenden sechs Monate besser. Bis auf den Einzelhandel, wo der Indikator von hohem Niveau aus fiel, hellte sich die Stimmung in allen betrachteten Bereichen auf.

"Ein positives Signal war, dass in Frankreich Macron und nicht Le Pen zum Präsidenten gewählt wurde", erklärte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe den Anstieg. "Diese positive Nachricht hat Rückenwind gegeben. Es ist ein Signal dafür, dass die Europäische Union nicht akut unter Druck steht wie noch vor einem Jahr."

"Das Ifo-Geschäftsklima ist bärenstark", sagte Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Es reihe sich damit ein in die Reihe guter Konjunkturnachrichten für Deutschland. So bestätigte das Statistische Bundesamt am Dienstag eine frühere Schätzung, wonach das Burttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 0,6 Prozent gewachsen ist. "Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind so gut wie das Wetter in dieser Woche im ganzen Land", kommentierte ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski.

DekaBank-Ökonom Andreas Scheuerle bezeichnete die Zahlen als " tolle Nachricht", fügte jedoch hinzu: "Befindet sich auch die deutsche Konjunktur auf einem Allzeithoch? Wohl kaum." Vorsichtig äußerte sich auch der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel."Wenngleich es derzeit für das Wachstum gut aussieht, für einen Boom reicht es nun aber doch nicht." In den USA - der wichtigsten Triebfeder der Weltkonjunktur - habe sich die Konjunkturstimmung deutlich eingetrübt. "Trotz der guten Lage und Stimmung sollte deshalb nicht gleich in Euphorie ausgebrochen werden", so Gitzel.

Das Ifo-Geschäftsklima gilt als wichtigster Frühindikator für die deutsche Wirtschaft. Es basiert auf der monatlichen Befragung von etwa 7000 Unternehmen.