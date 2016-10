Konjunktur Ifo-Index steigt stark an

Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 110,5 Punkte, wie die Münchner Forscher am Dienstagvormittag mitteilten. Im Monat zuvor waren es noch 109,5 Zähler. Von Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten nur mit einer Stagnation gerechnet.

"Der Aufschwung in Deutschland gewinnt an Fahrt", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die rund 7000 befragten Führungskräfte beurteilten ihre Geschäftslage und die Aussichten für die kommenden sechs Monate günstiger als zuletzt.

Die deutsche Wirtschaft hatte zu Jahresanfang um 0,7 Prozent zugelegt und im zweiten Quartal um 0,4 Prozent. Im abgelaufenen dritten Quartal dürfte sich das Wachstum laut Bundesbank etwas verlangsamt haben.

Erst gestern hatte das Markit-Institut die Ergebnisse der Oktoberumfrage unter Einkaufmanagern veröffentlicht, die ebenfalls deutlich mehr Zuversicht erkennen ließ. Der sogenannte Einkaufsmanagerindex, eine an den Finanzmärkten stark beachtete Umfrage in Unternehmen, stieg um 1,1 Punkte auf 53,7 Zähler. Sowohl in der Industrie als auch im Bereich Dienstleistungen verbesserten sich die Stimmungsindikatoren. Auch in Deutschland sind die Stimmungsindikatoren für die Industrie und den Bereich Dienstleistungen jeweils deutlich stärker als erwartet gestiegen.