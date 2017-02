Ifo-Index und Dax-Hoch Stimmung in der deutschen Wirtschaft überraschend gut

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar überraschend aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg von 109,9 auf 111,0 Punkte, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut mitteilte. Experten hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet, nachdem der Index auch im Januar gefallen war.

Die Manager der rund 7000 befragten Unternehmen bewerteten diesmal sowohl die Lage als auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate besser als zuletzt. "Nach verhaltenem Jahresauftakt befindet sich die deutsche Wirtschaft wieder auf gutem Kurs", teilte Ifo-Präsident Clemens Fuest mit. Vor allem die Industrie ist wieder optimistischer als zuletzt.

Die deutsche Wirtschaft war Ende 2016 um 0,4 Prozent gewachsen. Viele Ökonomen und auch die Bundesbank trauen ihr im laufenden ersten Quartal ein etwas größeres Plus zu, da sich die Weltkonjunktur zuletzt belebt hat. Das kommt der exportabhängigen deutschen Industrie zugute.

"Die protektionistischen Absichten Trumps können die Unternehmen offenbar nicht dauerhaft verunsichern", kommentierte Alexander Krüger vom Bankhaus Lampe die die positive Entwicklung des Ifo-Index. Er sieht in den kommenden Wochen allerdings auch Gefahren. "Mit der französischen Präsidentschaftswahl steht in den nächsten beiden Monaten ein harter Stimmungstest bevor. Der Ifo-Geschäftsklimaindex dürfte stark fallen, sollte sich abzeichnen, dass der europafreundliche Kurs Frankreichs enden wird."

Noch ist die Stimmung allerdings gut. Das gilt auch für die Investoren an der Börse. Der Aktienindex Dax übersprang am Mittwoch zur Börsenöffnung erstmals seit knapp zwei Jahren wieder die Marke von 12.000 Punkten. Damit ist auch der Dax-Rekord wieder in Reichweite: Im April 2015 hatte der deutsche Leitindex mit 12.374 Punkten seinen bisher höchsten Stand erreicht.