Aufruf der IG Metall 60.000 Beschäftigte treten in Warnstreiks

Fast jeden Werktag hat die IG Metall zu Warnstreiks aufgerufen, seit die Friedenspflicht zum Jahreswechsel ausgelaufen ist - doch an diesem Dienstag hat die Gewerkschaft ihre Entschlossenheit besonders deutlich demonstriert: Bundesweit haben 60.000 Beschäftigte in 280 Betrieben die Arbeit zeitweise niedergelegt, teilte die IG Metall mit. Das waren viermal mehr als bei allen bisherigen Warnstreiks zusammengenommen. Allein in Nordrhein-Westfalen waren es am Dienstag demnach 32.000 Beschäftigte in 143 Betrieben.

Die Warnstreiks sollen zwei Tage vor der dritten Verhandlungsrunde am Donnerstag den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Der bayerische IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler kündigte bei einer Kundgebung mit 4000 Beschäftigten in Schweinfurt den vielleicht härtesten Tarifkampf seit 20 Jahren an.

Tatsächlich sind die Fronten in der aktuellen Tarifrunde so verhärtet wie lange nicht mehr. Grund dafür ist weniger die Lohnforderung der Gewerkschaft - sie möchte sechs Prozent höhere Löhne durchsetzen - sondern die Forderung nach einem individuellen Anspruch für die Beschäftigten, die Arbeitszeit vorübergehend auf bis zu 28 Stunden in der Woche zu reduzieren. Zudem sollen die Arbeitgeber nach dem Willen der IG Metall einen Zuschuss bezahlen, wenn die Teilzeit zur Pflege von Angehörigen oder zur Kinderbetreuung genutzt wird.

Bislang haben die Arbeitgeber lediglich zwei Prozent mehr Lohn angeboten. Über flexiblere Arbeitszeiten würden sie durchaus verhandeln, ließen sie bislang verlauten, wenn das auch beinhalte, dass andere Beschäftigtengruppen künftig länger als die bisher geltenden 35 Stunden in der Woche arbeiten dürften. Den Lohnzuschuss bei einer Verkürzung der Arbeitszeit lehnen sie hingegen strikt ab - und bezeichnen ihn sogar als rechtswidrig: Er würde, so das Argument der Arbeitgeber, jene Beschäftigten diskriminieren, die bereits heute in Teilzeit arbeiten.

Lesen Sie hier: Jetzt wird's ernst - darum geht es der IG Metall.

Die Gewerkschaft hat ihrerseits deutlich gemacht, an dieser Stelle nicht nachgeben zu wollen: "Ohne einen Zuschuss der Arbeitgeber für Eltern, pflegende Angehörige oder Schichtarbeiter, die ihre Arbeitszeit reduzieren, wird es keinen Abschluss geben", sagte der baden-württembergische IG-Metall-Verhandlungsführer Roman Zitzelsberger dem "Handelsblatt". Blieben die Arbeitgeber auch am Donnerstag bei ihrem strikten Nein, könnte die Gewerkschaft erstmals zu ganztätigen statt nur kurzzeitigen Ausständen aufrufen, drohte Zitzelsberger.

Die IG Metall plant ihre Aktionen schrittweise auszuweiten und bezieht auch die großen Autokonzerne mit ein. Bereits an diesem Mittwoch sollen Daimler in Stuttgart, der Lastwagenbauer MAN sowie der Technologiekonzern Siemens in München bestreikt werden. Am Donnerstag will IG-Metall-Chef Jörg Hofmann vor Mitarbeitern von BMW in München sprechen.

Ende Januar könnte der Tarifstreit noch einmal deutlich eskalieren. Dann sei man mit der Geduld am Ende, lassen Gewerkschaftsfunktionäre durchblicken - im Klartext droht sie mit regulären Streiks. Zuvor müsste sie ihre Mitglieder jedoch noch in Urabstimmungen darüber entscheiden lassen.