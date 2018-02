Metall- und Elektroindustrie Arbeitgeber klagen gegen Tages-Warnstreiks

Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie gehen juristisch gegen die ersten 24-Stunden-Warnstreiks in der Geschichte der Branche vor. Eine Reihe regionaler Arbeitgeberverbände reichten am Mittwoch Klagen ein, um die Arbeitsniederlegungen abzuwenden.

Südwestmetall schaltete das Arbeitsgericht Stuttgart ein, Bayern wandte sich an die Münchner Justiz und auch die Arbeitgeber in Berlin, Brandenburg und Sachsen sowie im Saarland zogen vor Gericht. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann warf den Arbeitgebern vor, mit den Klagen "Öl ins Feuer zu gießen". Die Gewerkschaft lasse sich davon "nicht abschrecken".

Die Fronten im Tarifstreit sind verhärtet, Knackpunkt ist vor allem die Gewerkschaftsforderung nach einem Teillohnausgleich für bestimmte Beschäftigte. Am Samstag war ein erneuter Versuch der Einigung gescheitert, daraufhinrief die IG Metall zu 24-Stunden-Warnstreiks auf.

"Für eine derartige Eskalation habe ich kein Verständnis", sagte der Hauptgeschäftsführer des Metall-Verbands in NRW, Luitwin Mallmann. Die Streiks seien "scheinbar von langer Hand vorbereitet" gewesen, warf er der Gewerkschaft vor. Mit dem Lohnausgleich würden Mitarbeiter für gleiche Arbeitsleistung unterschiedlich vergütet, und das sei eine "im Kern rechtswidrige Forderung, für die nicht gestreikt werden darf".

Südwestmetall machte die IG Metall für die Eskalation verantwortlich. Eine Ausweitung auf Ganztagesstreiks sei "unverhältnismäßig und verantwortungslos", sagte Hauptgeschäftsführer Peer-Michael Dick. Die Arbeitgeber fordern mit ihren Klagen, dass die Justiz den Arbeitskampf als rechtswidrig einstuft. Außerdem wollen sie eine Unterlassung der Streiks und Schadenersatz für den Ausfall der Produktion.

"Angriff auf die Grundrechte aller Beschäftigten"

Zugleich signalisierten die Arbeitgeber aber auch weiterhin Gesprächsbereitschaft, Gesamtmetallpräsident Rainer Dulger hofft auf eine Einigung: "Unser Einigungswille ist nach wie vor gegeben, und wir werden auch so schnell wie möglich wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren", sagte Dulger im Bayerischen Rundfunk. Auch er warf der IG Metall vor, der "Wille" zum Streik sei größer gewesen als der zur "Einigung".

IG-Metall-Chef Hofmann zeigte sich gelassen. "Die Rechtmäßigkeit unserer Forderung ist zweifellos gegeben", sagte er. Sollten die Arbeitgeber trotzdem das Streikrecht in Frage stellen, betrachte die Gewerkschaft dies als "Angriff auf die Grundrechte aller Beschäftigten in Deutschland".

Die IG Metall zog eine zufriedene Bilanz der ersten Streiks. Die Produktion habe bundesweit in mehr als 80 Betrieben mit rund 68.000 Beschäftigten still gestanden, erklärte die Gewerkschaft. Die ganztägigen Arbeitsniederlegungen sollen in den kommenden Tagen fortgesetzt werden. Außerdem könnten schon in der kommenden Woche Urabstimmungen zu flächendeckenden Streiks folgen.