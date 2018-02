Nach Warnstreiks Metaller raufen sich zu neuen Verhandlungen zusammen

Im zuletzt festgefahrenen Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie könnte es nach mehreren Tagen mit umfassenden Warnstreiks Fortschritte geben. Im Pilotbezirk Baden-Württemberg sollen Verhandlungen mit den Arbeitgebern fortgesetzt werden, kündigte die IG Metall am späten Sonntagabend an. Vertreter der Tarifparteien wollen sich um 11 Uhr in der Stuttgarter Liederhalle zu Gesprächen treffen.

Den Metallern in Baden-Württemberg war schon oft eine Tarifeinigung gelungen, die dann als Pilotabschluss von allen anderen Bezirken übernommen wurde. Damit würde in Stuttgart faktisch für alle 3,9 Millionen Beschäftigten der deutschen Schlüsselindustrie verhandelt. In dem Land selbst geht es um mehr als 900.000 Metaller.

Die Gewerkschaft verlangt zum einen sechs Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zum anderen kämpft sie auch für eine Regel, wonach jeder Beschäftigte seine Stundenzahl befristet für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren auf 28 reduzieren darf. Schichtarbeiter, Eltern kleiner Kinder sowie Beschäftigte, die zu Hause Angehörige pflegen, sollen ihren Lohn zum Teil weiterbekommen. Um die Forderungen durchzusetzen griff die Gewerkschaft bereits zu einer neuen Waffe: 24-Stunden-Streiks.

Vor mehr als einer Woche war die fünfte Verhandlungsrunde bereits wegen der Entgeltforderung ergebnislos abgebrochen worden. Nach eigenen Angaben hatten die Arbeitgeber ein Plus von 6,8 Prozent angeboten - allerdings gestreckt auf 27 Monate. IG-Metall-Chef Hofmann bemängelte, dass nur ein kleiner Teil dauerhaft in die Lohntabellen einfließen sollte und nicht einmal die Inflation ausgleiche.

Die Arbeitgeber schimpfen über eine "Stilllegeprämie für Fachkräfte" - und zeigen sich wenig kompromissbereit. Vor dem Frankfurter Arbeitsgericht klagen sie gegen die Streiks, da sie die Forderung für rechtswidrig halten. Arbeitsmarktforschern zufolge entspricht sie allerdings dem Zeitgeist - auch eine Reihe von Ökonomen stellte sich am Wochenende hinter die Forderung.

Seit Mittwoch beteiligten sich laut IG Metall bundesweit rund 500.000 Beschäftigte an ganztägigen Warnstreiks. Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann erklärte, dass die Verhandlungen am Montag fortgesetzt werden könnten, wenn die Arbeitgeber bereit seien, "eine deutliche Schippe draufzulegen".