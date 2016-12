Möbelhaus Ikea plant Expansion nach Indien und Serbien

Küchen und alles rund ums Kochen und Essen - damit hat der schwedische Möbelkonzern Ikea in seinen Einrichtungshäusern erneut mehr Gewinn erzielt. Der Überschuss des Konzerns kletterte im Geschäftsjahr 2015/2016, das zum 31. August endete, von 3,5 auf 4,2 Milliarden Euro, wie Ikea mitteilte.

"Wir sind in einer guten Position und haben eine aufregende Reise vor uns", sagte Firmenchef Peter Agnefjäll. "Der Schwerpunkt liegt auf anhaltendem Wachstum und Effizienz in all unseren Tätigkeiten." Am stärksten wächst Ikea derzeit in China. Von 2017 an will der Möbelhändler auch in Indien und Serbien vertreten sein.

Wie bereits im November bekanntgeworden war, konnte das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr weltweit um 7,1 Prozent auf 34,2 Milliarden Euro steigern. Auf seinem wichtigsten Einzelmarkt Deutschland legte Ikea um mehr als 7 Prozent auf 4,75 Milliarden Euro zu.

Wie viel Überschuss der Möbelkonzern hierzulande verbucht hat, gab er nicht bekannt. Ein besonders gutes Geschäft machte Ikea zuletzt mit den planungsintensiven Küchen sowie Produkten rund ums Kochen und Essen.

Bis 2020 will das Unternehmen genauso viel Energie produzieren, wie es verbraucht. Für seine Bemühungen um Nachhaltigkeit hat der Konzern insgesamt drei Milliarden Euro veranschlagt und im abgelaufenen Geschäftsjahr Windparks in Polen und den USA in Betrieb genommen. So habe Ikea eine Menge an Erneuerbaren Energien erzeugt, die 71 Prozent seines jährlichen Verbrauchs entspreche, berichtete der Konzern.

Insgesamt betreibt Ikea weltweit 340 Einrichtungshäuser in 28 Ländern. Zum Ende des Geschäftsjahres hatte der Konzern rund 163.600 Mitarbeiter.

Anfang des Jahres war das Möbelhaus in die Kritik geraten, weil es mit aggressiven Steuersparmodellen in Europa innerhalb von sechs Jahren mehr als eine Milliarde Euro Steuern vermieden haben soll.