Regierender Bürgermeister zu Volksbegehren Michael Müller lehnt Enteignungen in Berlin ab

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) positioniert sich gegen ein Volksbegehren zur Enteignung privater Wohnungsunternehmen. "Ich sehe die Initiative 'Deutsche Wohnen enteignen' sehr kritisch", sagte Müller der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ("FAZ") laut einem Vorabbericht. "Das ist nicht mein Weg und nicht meine Politik. Diskussionen wie diese helfen den Mieterinnen und Mietern jetzt überhaupt nicht."

Die Initiative "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" will Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzen, gegen eine Entschädigung enteignen. Ausnahmen soll es lediglich für Genossenschaften und öffentliche Wohnungsunternehmen geben. Ab April wollen die Initiatoren Unterschriften für einen entsprechenden Volksentscheid sammeln.

"Ob es in einem Volksentscheid tatsächlich eine Mehrheit für Enteignungen geben würde, bezweifle ich", sagte Müller der "FAZ". "Wenn erstmal allen bewusst ist, wie viele Milliarden das kosten würde, werden viele das anders bewerten als heute."

" In Paris und Los Angeles werden exakt die gleichen Debatten geführt"

Die Initiatoren der Initiative beziffern die Kosten mit einem "niedrigen zweistelligen Milliardenbetrag". Seriöse Schätzungen sind jedoch aufgrund der oftmals undurchsichtigen Eigentumsverhältnisse auf dem Wohnungsmarkt schwierig.

Offen zeigte sich Müller für einen Vorschlag seiner Parteikollegin Eva Högl, einen absoluten Mietendeckel einzuführen. "Ich würde das begrüßen", sagte der Bürgermeister "Das hat auch nichts mit Planwirtschaft zu tun, sondern hat sich in den achtziger Jahren in Westberlin schon einmal bewährt."

Der SPD-Politiker wies zudem den Vorwurf zurück, Berlin habe ein Faible für sozialistische Ideen habe. "In Paris und Los Angeles werden exakt die gleichen Debatten geführt wie bei uns. Und meine Bürgermeisterkollegen sind auch keine Kommunisten."