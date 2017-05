Immobilienboom Wohnungsbau erreicht Zwölfjahreshoch

Die Zeiten sind weiterhin gut für Bauunternehmer und Handwerker: Der Boom im deutschen Wohnungsbau hält an - weil auch die Nachfrage nach Wohnraum weiter steigt. So wurden im vergangenen Jahr 277.700 Wohnungen fertig gestellt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das waren 12,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Noch mehr Wohnungen waren zuletzt 2004 gebaut worden (278.000).

Die Baubranche profitiert seit Jahren von den extrem niedrigen Zinsen, die Kredite für Wohnungen und Häuser günstig machen und zudem auch Groß-Investoren aus Mangel an Anlagealternativen zu Immobilienkäufen treiben. Das lässt Kaufpreise und Mieten vielerorts immer höher steigen. Hinzu kommt die Zuwanderung nach Deutschland, die gerade in den Ballungszentren für einen zusätzlichen Bedarf an Wohnungen sorgt.

Der Anstieg der Fertigstellungen war bei Wohnheimen mit Abstand am höchsten (plus 59,3 Prozent). Dazu zählen auch Flüchtlingsunterkünfte. Stark wuchs auch die Zahl der fertigen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (plus 9,6 Prozent.) Bei Einfamilienhäusern (plus 3,7 Prozent) und Zweifamilienhäusern (plus 2,5 Prozent) waren die Zuwächse geringer.

Trotz des Baubooms bleibt die Zahl der errichten Wohnungen hinter der Nachfrage zurück. "Wir sind auf dem richtigen Weg, müssen aber noch weitergehen", sagte Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD). "Wir brauchen insgesamt mindestens 350.000 neue Wohnungen pro Jahr."

Ein Grund für die Angebotslücke sind Engpässe bei der Fertigstellung genehmigter Bauten. Seit Jahren werden pro Jahr deutlich mehr neue Wohnungen genehmigt, als tatsächlich gebaut werden. Auch 2016 war das wieder so: Die Zahl der Baugenehmigungen stieg um 20 Prozent auf 374.000 Wohnungen.

Laut Statistischem Bundesamt beläuft sich der Überhang genehmigter, aber noch nicht zu Ende gebauter Wohnungen auf derzeit insgesamt 605.000. Ursachen seien der Mangel an Bauland, hohe Auflagen beim Bau und andere bürokratische Hemmnisse, kritisiert der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen.

