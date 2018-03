Milliardendeal am Häusermarkt Vonovia kann österreichischen Immobilienkonzern Buwog übernehmen

Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia kann seinen österreichischen Konkurrenten Buwog wie geplant übernehmen. Nach dem vorläufigen Ergebnis nahmen 73,7 Prozent der Buwog-Aktionäre das insgesamt 5,2 Milliarden Euro schwere Angebot an, wie Vonovia mitteilte. Das genaue Ergebnis will der Bochumer Konzern am Donnerstag veröffentlichen.

Für den Erfolg der Übernahmeofferte war eine Annahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie nötig. Durch den Zukauf kommt Vonovia in den Besitz weiterer knapp 50.000 Wohnungen in Deutschland und Österreich, vor allem in den beiden Hauptstädten Wien und Berlin. Die Genehmigungen der Behörden für die Übernahme liegen bereits vor. Das Buwog-Management hatte den Deal von Anfang an befürwortet.

Während einer Nachfrist können Aktionäre, die das Angebot bisher nicht angenommen haben, ihre Papiere noch zum Kauf anbieten. Die Frist beginnt am Freitag und wird bis zum 18. Juni laufen.

Vonovia, vor einigen Jahren aus Deutscher Annington und Gagfah entstanden, ist mit rund 350.000 Einheiten der größte deutsche Wohnungskonzern. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren mehrere Wettbewerber übernommen - zuletzt den österreichischen Anbieter Conwert.

Die Übernahme des größten heimischen Konkurrenten Deutsche Wohnen war 2016 allerdings gescheitert. Die Buwog hat in Österreich etwas weniger als die Hälfte ihrer Wohnungen, in Deutschland etwas mehr - hauptsächlich in Berlin, Hamburg, Kiel und Lübeck. Sie gilt als traditionell stark im Neubau und der Projektentwicklung.