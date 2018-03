Nach Protesten Großbank nimmt Gehaltserhöhung für Chef zurück

Die niederländische Großbank ING verzichtet angesichts öffentlicher Kritik darauf, das Gehalt ihres Vorstandschefs Ralph Hamers um 50 Prozent zu erhöhen. Dadurch solle weiterer Schaden abgewendet werden, sagte Aufsichtsratschef Jeroen van der Veer am Dienstag. Kunden, Mitarbeiter und Politiker hatten empört auf die geplante Gehaltserhöhung reagiert.

Van der Veer hatte trotz der heftigen Kritik zunächst an der Gehaltserhöhung festgehalten. Hamers sei seit Jahren unterbezahlt, argumentierte der frühere Chef des Ölkonzerns Shell. Auch die niederländische Regierung hatte nach Wegen gesucht, um die Gehaltserhöhung von zwei auf gut drei Millionen Euro zu blockieren. "Wir haben die öffentliche Reaktion unterschätzt", so van der Veer.

ING hatte vergangene Woche erklärt, die Vergütung solle lediglich an den europäischen Schnitt angepasst werden. Doch viele Niederländer erinnerten daran, dass die Bank in der Finanzkrise 2008 mit Steuergeld vor dem Kollaps gerettet wurde. Das Geld hat die Bank inzwischen zurückgezahlt, die letzte Tranche wurde 2014 an den Staat überwiesen.

Selbst nach der Gehaltserhöhung hätte Hamers weniger Geld erhalten als zahlreiche Chefs großer Banken, die Bezahlung hätte auf dem durchschnittlichen Niveau anderer niederländischer Großkonzerne gelegen. Der Aufsichtsrat will nun in Ruhe prüfen, wie die Vergütung angepasst werden kann. Erst 2019 kann ING seinen Aktionären einen neuen Vergütungsvorschlag unterbreiten.