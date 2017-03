Ökostromtochter von RWE Innogy meldet weniger Gewinn

Die RWE-Tochter Innogy hat 2016 weniger verdient als im Vorjahr. Der Nettogewinn des Ökostromkonzerns lag bei 1,5 Milliarden Euro und damit sechs Prozent niedriger als 2015. Das teilte Konzernchef Peter Terium auf der Bilanzpressekonferenz mit. Damit hat das Unternehmen allerdings die selbst gesteckten Ziele erreicht und will hohe Dividenden an die Aktionäre ausschütten.

"Bei unseren Ertragszielen haben wir eine Punktlandung hingelegt", sagte Terium. Grund für den gesunkenen Gewinn seien Mehraufwendungen für die Instandhaltung und Modernisierung der Energienetze sowie Windkraftanlagen, die mangels Wind nicht ausgelastet gewesen seien. Die Stromerzeugung sank um drei Prozent, der Umsatz um vier Prozent auf 43,6 Milliarden Euro.

Innogy legte zum ersten Mal Jahreszahlen vor, nachdem RWE seine Ökostromtochter im vergangenen Oktober an die Börse gebracht hatte. In ihr sind die Zukunftsgeschäfte Vertrieb, Netze und Ökostrom gebündelt. Rund zwei Drittel der RWE-Mitarbeiter arbeiten nun für Innogy, auch Konzernchef Terium wechselte an die Spitze der Tochter. RWE gehören noch knapp 77 Prozent der Anteile von Innogy.

Damit ist der kriselnde Energiekonzern der größte Nutznießer der hohen Dividende, er erhält 683 Millionen Euro. Die Dividende wird auf Grundlage des sogenannten bereinigten Nettoergebnisses berechnet, das mit 1,1 Milliarden Euro etwas niedriger war als der Nettogewinn. Innogy hatte vor dem Börsengang in Aussicht gestellt, 70 bis 80 Prozent des Gewinns an die Aktionäre auszuschütten. Für das Jahr 2016 bedeutet das eine Zahlung von 1,60 Euro pro Aktie, die derzeit rund 33,50 Euro kostet. RWE selbst hatte vor kurzen einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro für das Jahr 2016 ausgewiesen.