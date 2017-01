Grafik So wichtig sind Bauern für die deutsche Wirtschaft

Die Internationale Grüne Woche, die "Leistungsschau der Branche", wie sie gerne bezeichnet wird, zieht seit 1926 so viele Besucher an, wie kaum eine andere Messe in Deutschland. In diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit rund 400.000 Interessierten.

Auch in der Öffentlichkeit wird über Ernährung und Landwirtschaft viel diskutiert. Zuletzt sorgte der zuständige Bundesminister Christian Schmidt (CSU) für Wirbel, indem er sich für mehr Schweinefleisch in deutschen Kantinen und Schulküchen und ein Verbot von "komplett irreführenden" Bezeichnungen fleischfreier Produkte wie etwa "vegetarisches Schnitzel" einsetzte.

Auch über die Frage, welche Aufgabe Bauern in Deutschland haben, ob sie mit Subventionen und "Soforthilfen" unterstützt werden müssen, wie jüngst etwa die Milchbauern, wird anhaltend gestritten. Die Sehnsucht der Verbraucher nach einer bäuerlichen, ökologischen Landwirtschaft mit artgerechter Tierhaltung wächst, auch wenn bisher nur wenige bereit sind, dafür mehr zu zahlen.

Unsere Grafik in Zusammenarbeit mit Statista zeigt aber auch, dass die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft für Deutschland eher gering ist. So arbeiten nur rund 1,4 Prozent der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft. Ihr Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) liegt bei verschwindend geringen 0,6 Prozent.

Trotz steigender Bioproduktion schaffen es gerade die kleineren Betriebe immer weniger, mit ihren Erzeugnissen so viel Gewinn zu erzielen, dass sie davon leben und investieren können. Der durchschnittliche Betriebsgewinn geht seit Jahren zurück und lag 2015 nur noch bei 43.000 Euro. Es sind vor allem die EU-Subventionen, die den Höfen das Überleben sichern - im vergangenen Jahr schüttete die Europäische Union 6,8 Milliarden Euro an landwirtschaftliche Betriebe aus.

Auch wenn Bauern damit nicht nur dafür bezahlt werden, Lebensmittel herzustellen, sondern auch für die "ländliche Entwicklung" zu sorgen, sind die Subventionen im Vergleich zu anderen Branchen hoch. Ändern wird sich das vermutlich erst, wenn Konsumenten bereit sind, mehr für das in Deutschland angebaute Obst und Gemüse und vor allem für Fleisch zu zahlen.

Immerhin trägt der für die Landwirtschaft zuständige Minister auch die Ernährung in seinem Titel. Die Branchenvertretung Bundesvereinigung der Ernährungsindustrie (BVE) wirbt damit, nach der Autoindustrie und dem Maschinenbau die drittgrößte Industrie in Deutschland zu sein, die mit 5800 Betrieben und 570.000 Beschäftigten im vergangenen Jahr einen Umsatz von 169 Milliarden Euro erzielte.

Zwar ist für diese Unternehmen strenggenommen das Wirtschaftsministerium zuständig und der Ernährungsminister eher für die Verbraucher. Aber so wirkt es vielleicht weniger seltsam, dass eine so kleine Branche ein eigenes Ministerium hat - mit gleich zwei Dienstsitzen, in Bonn und in Berlin.