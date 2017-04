Investitionsranking Unternehmen finden Deutschland jetzt besonders attraktiv

Der geplante Ausstieg der Briten aus der EU macht Deutschland offenbar in den Augen von Unternehmern weltweit zu einem besonders interessanten Ziel. Der Wirtschaftsstandort ist in der Rangliste der attraktivsten Zielländer für Investitionen laut einer Studie in diesem Jahr auf den zweiten Platz vorgerückt - und hat damit China verdrängt. 2016 lag Deutschland in dem Ranking noch auf Platz vier, 2013 auf Platz sieben.

Die jährliche Untersuchung des Beratungsunternehmens A.T. Kearney zeigt, dass Deutschland auch durch den geplanten Brexit in der Gunst ausländischer Unternehmen steigt. Es sei möglich, dass Deutschland einer der großen Gewinner aus der Abstimmung Großbritanniens für einen EU-Austritt werde, schreiben die Studienautoren.

In der Studie untersucht A.T. Kearney seit 1998, welche Länder Unternehmen attraktiv für ausländische Direktinvestitionen finden. Die Daten basieren den Angaben zufolge auf der regelmäßigen Befragung von Vorständen und Topmanagern von 1000 global agierenden Unternehmen. Sie geben an, welches aus ihrer Sicht attraktive Länder für Direktinvestitionen sind. In dem Ranking liegen die USA nach wie vor auf Platz eins.

Deutschlands Aufstieg sei ein Teamsieg der Europäischen Union, sagte A.T. Kearney-Manager Martin Eisenhut. Deutschlands Spitzenposition lasse sich nicht alleine mit seiner wachsenden Wirtschaftskraft, stabilen Politik und transparenten Regulierung erklären. Deutschland profitiere ohne Zweifel von seiner Einbettung in den weltweit größten Binnenmarkt.

Weltweit planen laut der Untersuchung drei Viertel der Unternehmen, ihre Direktinvestitionen im Ausland in den nächsten drei Jahren auszuweiten. Dies sei ein Anstieg trotz der erwarteten Zunahme geopolitischer Risiken und Kritik an der Globalisierung.