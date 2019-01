Terrorverdacht Regierung verbietet Flüge von iranischer Airline

Die Bundesregierung entzieht der iranischen Fluggesellschaft Mahan Air die Betriebserlaubnis in Deutschland. Das Luftfahrtbundesamt in Braunschweig werde der Fluggesellschaft die Landeerlaubnis verweigern, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf Regierungskreise.

Hinter dem Verbot steht laut "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR der Verdacht, dass der Geheimdienst der Islamischen Republik Mordanschläge in Europa verübt und weitere geplant habe. Die Fluggesellschaft, die seit 2011 auf einer Sanktionsliste der USA steht, fliegt aus Teheran Düsseldorf und München an.

Schritt geht über EU-Sanktionen hinaus

Etliche EU-Staaten werfen Iran vor, in Spionageaktivitäten oder Anschläge in ihren Ländern verwickelt zu sein. In der Bundesregierung wurde aber betont, dass es sich nicht um generelle Iran-Sanktionen handle, sondern um den konkreten Schritt gegen ein einzelnes Unternehmen. Der Schritt geht aber über die EU-Sanktionen hinaus.

Grund für das Verbot von Mahan Air in Deutschland sind laut Reuters Sicherheitsgründe und der Verdacht, die Airline werde etwa von den iranischen Revolutionsgarden für militärische Zwecke genutzt. Mahan Air stehe zudem im Verdacht der Nutzung für terroristische Zwecke.

Mit den Maschinen der Airline werden nach US-Angaben Kämpfer, Waffen und Munition nach Syrien geflogen. Seit Jahren drängt die Regierung in Washington Verbündete dazu, Mahan den Flugbetrieb zu untersagen.

Die Bundesanwaltschaft ermittelt seit Kurzem zudem wegen des Verdachts auf Spionage für einen iranischen Nachrichtendienst gegen einen Deutsch-Afghanen, der für die Bundeswehr tätig war. Gegen den am Dienstag im Rheinland festgenommenen Mann sei am 6. Dezember des vergangenen Jahres Haftbefehl erlassen worden, teilte die Behörde mit.

Abdul Hamid S. sei Sprachauswerter und landeskundlicher Berater der Bundeswehr gewesen. Die Bundesregierung hat wegen des Spionageverdachts offiziell bei der iranischen Regierung protestiert.