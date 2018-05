Sanktionen Wie wichtig ist der Iran-Handel wirklich für Europa?

Als das Atomabkommen mit Iran 2015 unter Dach und Fach war, weckte das auch in der europäischen Wirtschaft große Hoffnungen. Vor allem die Politik schürte Erwartungen, deutsche und europäische Firmen könnten schon bald einen milliardenschweren Markt erschließen.

Fast im Wochentakt landeten damals Wirtschaftsminister von Bund und Ländern in Teheran, begleitet von großen Konzerndelegationen. Würde Deutschland, noch 2008 wichtigster Lieferant Irans für Maschinen, seine Führungsposition bald zurückerobern können?

Tatsächlich haben sich die Iran-Geschäfte deutscher Firmen seitdem deutlich zurückhaltender entwickelt. Der große Run auf Iran blieb aus. Das lag zu einem erheblichen Teil an der unklaren Position der USA. Vor allem große westliche Banken fürchteten, mit Iran-Geschäften selbst Ziel von US-Sanktionen zu werden. Aber auch die Gegebenheiten auf dem iranischen Markt selbst erwiesen sich als schwierig: Anbieter aus Asien hatten längst die Lücken gefüllt, die westliche Konzerne nach Verhängung der Sanktionen hinterlassen hatten.

Der Handel zwischen Iran und der EU ist in den vergangenen Jahren zwar deutlich gewachsen. Zahlreiche europäische Firmen wollen von der Erschließung des Marktes mit 80 Millionen, meist jungen, Einwohnern profitieren.

Eine Auswertung von STATISTA zeigt allerdings auch ein deutliches Gefälle zu den USA: Amerikanische Unternehmen haben auch nach Inkrafttreten des Atomabkommens 2016 einen Bogen um Iran gemacht. Das Handelsvolumen von Iran und den USA ist verschwindend gering.

*Dollar zu durchschnittlichen Jahreswechselkursen in Euro umgerechnet

**Abkommen zwischen den fünf Mitgliedern des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und Deutschland mit Iran

Verglichen mit anderen wichtigen Handelspartnern Europas fällt der Anteil Irans am EU-Außenhandel allerdings auch verschwindend gering aus.

Ähnlich sieht es bei den Handelsströmen mit Deutschland aus: Sie sind 2016 und 2017 stark gewachsen - allerdings ausgehend von einer geringen Basis. Ein Beispiel: In der Schlüsselbranche Maschinenbau lag das Plus zuletzt bei mehr als 20 Prozent. Allerdings lagen die deutschen Gesamtausfuhren in dem Sektor auch 2017 bei weniger als einer Milliarde Euro.