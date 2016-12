Italien-Referendum Anleger reagieren gelassen

Die Akteure an den Börsen sind vom Scheitern des Verfassungsreferendums in Italien offenbar nicht überrascht worden. Die von einigen Experten erwarteten Kursstürze bleiben bislang aus. In Tokio liegt der Nikkei-Index rund ein Prozent im Minus, in Hongkong, Australien, Taiwan und Südkorea betragen die Verluste der Leitindizes nur rund ein Viertel Prozent.

Der Euro verlor kurz nach dem Bekanntwerden des Ergebnisses zwar rund eineinhalb Prozent auf 1,0506 Dollar und sank damit den niedrigsten Stand seit dem Frühjahr 2015. Nach der raschen Ankündigung von Regierungschef Matteo Renzi, von seinem Amt zurückzutreten, stieg der Kurs jedoch wieder und pendelte sich auf einen Wert von rund einem Prozent unter dem Schlusskurs von Freitag ein. Dahinter könnte die Hoffnung auf ein schnelles Ende der Regierungskrise in Italien stehen.

Allerdings hatte die Gemeinschaftswährung bereits im November zwischenzeitlich mehr als fünf Prozent an Wert verloren, auch weil Umfragen auf ein Scheitern des Referendums in Italien hindeuteten. Der Euro könnte wegen Befürchtungen vor einem Wiederaufflammen der europäischen Schuldenkrise künftig weiter unter Druck geraten, wenn sich die Regierungskrise in Rom doch länger hinziehen sollte. Zudem ist der Bankensektor des Landes angeschlagen. Auch große Institute haben faule Kredite in den Bilanzen, über eine staatliche Rettung wird spekuliert.

In der Nacht auf Montag jedoch gewannen sichere Anlageformen wie der japanische Yen oder der Schweizer Franken nur leicht an Wert, der Goldpreis gab sogar leicht nach. Damit fiel die Reaktion an den Finanzmärkten auf das gescheiterte Referendum in Italien deutlich verhaltener aus als etwa bei der Wahl Donald Trums zum US-Präsidenten im November oder dem Brexit-Votum in Großbritannien im Juni.