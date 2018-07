Medienberichte Ivanka Trump schließt ihre Modefirma

Ivanka Trump zieht sich offenbar aus dem Modegeschäft zurück. Das berichten das "Wall Street Journal" und weitere US-Medien. Demnach soll es die nach ihr benannte Modemarke "Ivanka Trump" zukünftig nicht mehr geben. Laut der Zeitung "New York Post" soll das Unternehmen "so schnell wie möglich" geschlossen werden. Die Mitarbeiter wurden demnach bereits über ihre Entlassung informiert.

Ivanka Trump begründete ihre Entscheidung laut dem "Wall Street Journal" mit ihrer politischen Karriere. "Nach 17 Monaten in Washington weiß ich nicht, ob ich noch einmal in die Geschäftswelt zurückkehre", zitiert "WSJ" Trump. Zudem habe sie die Firma mit Restriktionen belegen müssen, die es der Marke unmöglich gemacht hätten, international zu expandieren.

Als sie vor rund einem Jahr einen Posten im Weißen Haus übernahm, gab Ivanka Trump bereits alle geschäftlichen Posten bei der Modefirma auf, Eigentümerin blieb sie jedoch weiterhin. Die Marke war während des US-Präsidentschaftswahlkampfes 2016 im Trend, im letzten Jahr hat sie jedoch wegen der politischen Aktivität ihrer Namensgeberin und dessen Vater immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen.

So nahm die Handelskette Nordstrom die Markenkollektion aus dem Sortiment. Daraufhin bezichtigte US-Präsident Donald Trump die Firma, seine Tochter "unfair zu behandeln". Kellyanne Conway, Beraterin des Präsidenten, geriet in die Kritik, weil sie die Bevölkerung in einer TV-Sendung dazu aufforderte, "Ivanka-Sachen" zu kaufen.

Nordstrom hatte die Entscheidung damit begründet, dass sich die Kollektion nicht mehr verkaufe. Auch die Sears-Holding nahm die Marke wenig später aus dem Sortiment. Die sinkenden Verkaufszahlen wurden immer wieder mit Boykott-Aufrufen verschiedener Anti-Trump-Organisationen in Verbindung gebracht.