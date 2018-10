Jahrestagung von IWF und Weltbank Für Europa wird es wieder brenzlig, und Italien ist schuld

Lange Zeit hatten die Vertreter Europas Ruhe bei den halbjährlich stattfindenden Treffen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF). Die Probleme der Eurozone schienen sie im Griff zu haben, Ende August verließ sogar das chronische Sorgenkind Griechenland sein Rettungsprogramm.

Doch bei der aktuellen Zusammenkunft auf der indonesischen Ferieninsel Bali erleben Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und seine Kollegen gerade ein Déjà-vu. Immer wieder müssen sie sich sorgenvolle Fragen nach Italien gefallen lassen. Viele Teilnehmer der Tagung befürchten, dass die dort regierende links-rechtspopulistische Koalition die Währungsunion mit ihrer ebenso ahnungslos- wie rücksichtslosen Finanzpolitik an die Schwelle einer neuen Krise manövrieren könnte.

DPA Finanzminister und Notenbankchefs bei der Konferenz von IWF und Weltbank

Tatsächlich sind erste Anzeichen besorgniserregend. Die Regierung in Rom plant, mit neuen Schulden soziale Wohltaten unters Volk zu streuen. Das Defizit soll im nächsten Jahr bei 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegen, statt, wie gegenüber den europäischen Partnern versprochen, bei 0,8 Prozent. Leisten kann sich Italien die Spendierlaune nicht, schon jetzt liegt die Schuldenquote des Landes bei 130 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung - einen höheren Wert weist in Europa nur Griechenland auf.

An den Finanzmärkten ist die Aufregung deshalb groß. Die Risikoaufschläge für italienische Schuldenpapiere steigen. Für eine Anleihe mit zehn Jahren Laufzeit muss die italienische Regierung derzeit rund 3,6 Prozent Zinsen bieten. Zum Vergleich: Bei Deutschland sind es nur rund 0,5 Prozent.

Noch scheint der Preis fürs Schuldenmachen verkraftbar - gefährlich wird es aber, wenn sich der italienische Finanzminister nicht mehr zu vertretbaren Kosten frisches Geld besorgen kann, um alte Schulden zurückzuzahlen. Dann stünde das Land vor der Pleite, wie vor Jahren Griechenland. Das Problem wäre allerdings ungleich gewaltiger: Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, eine Insolvenz könnte den gesamten Währungsraum in den Abgrund reißen.

Gesundbeten auf Bali

Beim IWF-Treffen auf Bali versuchen die Vertreter Europas deshalb, das Thema herunterzuspielen. Auf Italien angesprochen, belässt es Finanzminister Olaf Scholz bei einer eher allgemein gehaltenen Ermahnung Richtung Rom. "Länder mit hoher Verschuldung müssen besonders vorsichtig sein", sagt er. Ansonsten tut er alles, den irrlichternden Kurs der dortigen Regierung als Problem Italiens darzustellen, nicht als eines der Eurozone.

MADE NAGI/EPA-EFE/REX/Shutterstock IWF-Chefin Lagarde, französischer Finanzminister Moscovici

Andere verweisen darauf, dass Italien auch erfreuliche Kennziffern vorzuweisen habe. So erwirtschafte das Land schon länger einen Leistungsbilanzüberschuss, sei also nicht auf ständige Kapitalzufuhr aus dem Ausland angewiesen. Die Sparneigung in Italien sei zudem höher als in Deutschland. Die Italiener hätten im Schnitt doppelt so hohe Vermögen wie die Deutschen. Das Land, so die Botschaft, sei also im Grunde solide und gesund.

Wenn nur die Regierung nicht wäre. Wie besorgt die Partner in Wirklichkeit sind, offenbarte sich beim letzten Treffen der Finanzminister aus der Eurozone Anfang Oktober in Luxemburg. Die Sitzung war schon fast beendet, als Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire unter dem Tagesordnungspunkt Sonstiges dann doch noch das Thema ansprach, das wie eine dunkle Wolke über dem Treffen gehangen hatte: Was denn seine Regierung in Rom da eigentlich treibe, wollte der Franzose vom italienischen Kollegen Giovanni Tria wissen. Der Italiener wand sich. Angesichts des wohl schwächer ausfallenden Wachstums rechne seine Regierung nun mit einem steigendem Defizit. Das Wachstum wolle sie deshalb nun mit zusätzlichen Investitionen und Sozialausgaben steigern. Was der Italiener nicht ansprach: Genau diese neuen Ausgaben führen nun dazu, dass das Haushaltsdefizit Italiens im nächsten Jahr explodiert.

Dann meldete sich Währungskommissar Pierre Moscovici, ein Landsmann Le Maires, zu Wort. Die Informationen zu Italiens Plänen seien noch unvollständig, beklagte er, aber schon jetzt zeichne sich ab, dass sie von den Vereinbarungen abweichen, mit denen sich das Land verpflichtet habe, sein Defizit zurückzuführen. Dann ermahnte er Tria, dass Italien unbedingt seine Staatsschuldenquote senken müsse. Er erwarte, dass die italienische Regierung ein deutliches Zeichen setze, dass sie sich an die Defizitregeln hält.

REUTERS Italienischer Finanzminister Giovanni Tria

Damit ist allerdings nicht zu rechnen. Bis Montag müssen die Italiener ihre Haushaltspläne in Brüssel bei der EU-Kommission vorlegen. Es scheint durchaus wahrscheinlich, dass der sonst so nachsichtige Moscovici erstmals den Etat eines Mitgliedslandes zurückweist. Die italienische Regierung hat bereits angekündigt, sich um das Votum der EU-Kommission nicht zu scheren. Das dürfte nicht zur Beruhigung der Lage beitragen.

Auf Bali musste Finanzminister Tria zunächst keine besorgten Fragen beantworten. Er reiste wegen der Probleme zu Hause erst mit großer Verspätung an.