Alibaba-Chef Ma Der Clown tritt ab

Jack Ma, der Gründer des Onlineriesen Alibaba, einer der ungewöhnlichsten Unternehmer und zugleich das freundliche Gesicht des modernen China, hat seinen Rücktritt angekündigt. Das ist so nicht erwartet worden, kommt aber auch nicht völlig überraschend.

Ma, chinesisch Ma Yun, 53, hatte sich schon seit Jahren immer weiter aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, bestimmte aber weiterhin die langfristige Strategie seines Unternehmens und fungierte als dessen öffentlicher Botschafter. Er wolle sich künftig um Bildungsfragen und um wohltätige Zwecke kümmern, sagte er in einem Interview mit der "New York Times".

Ma inspirierte eine ganze Generation

Das passt zum Image, das er in den vergangenen 20 Jahren in China erworben hat: Ma gilt als Inspiration für eine ganze Generation chinesischer Startup-Gründer. In jeder Buchhandlung, an jedem Flughafen werden Jack-Ma-Biographien und -Videos verkauft.

Das Unternehmen, das er 1999 in seiner ostchinesischen Heimatstadt Hangzhou gründete und zu einem 420 Milliarden Dollar schweren Imperium ausbaute, hat China revolutioniert. Das gilt sowohl für die Kunden- wie für die Produzentenseite.

Anders als Amazon unterhält Alibaba keine eigenen Warenlager, sondern ist vollständig eine Händler-Plattform nach dem Vorbild von Ebay. Zum Kerngeschäft des Onlinehandels kamen über die Jahre weitere, meist sehr profitable Geschäftsfelder wie Video-, Musik-, Cloud- und Finanzdienstleistungen, darunter der von über 500 Millionen Chinesen genutzte Bezahldienst Alipay.

Börsengang machte Alibaba weltberühmt

Spätestens der fulminante Börsengang machte Alibaba weltberühmt. Im Herbst 2014 sammelte der Konzern knapp 22 Milliarden Dollar ein, der Kurs startete am ersten Handelstag mit einem Plus von 36 Prozent. In Europa fasste der Konzern bisher allerdings nicht so recht Fuß.

Alibaba steht für das "A" im "BAT" genannten Dreigestirn der großen chinesischen Internetkonzerne, zu denen außerdem die Suchmaschine Baidu und der Social-Media-Konzern Tencent gehören. Zusammen sind sie derzeit mehr als eine Billion Dollar wert.

Charismatische und extrovertierte Persönlichkeit

Im Gegensatz zu Baidu-Gründer Robin Li und Tencent-Chef Pony Ma fiel der gelernte Englischlehrer Jack Ma seit Beginn seiner Karriere als charismatische und extrovertierte Persönlichkeit auf. Er verkörpert chinesische Unternehmertugenden wie Fleiß und Beharrlichkeit, trug aber immer auch einen selbstironischen, ja clownesken Zug. Auf den legendären Alibaba-Jahresversammlungen, zu denen er vorzugsweise westliche Prominente wie Arnold Schwarzenegger oder Bill Clinton einlud, trat er selbst einmal mit Irokesenschnitt und einmal als Michael Jackson auf.

Berühmt ist er außerdem für eine Reihe von Sinnsprüchen, die in den chinesischen Wortschatz eingegangen sind. "Ebay mag ein Haifisch im Ozean sein", sagte er einmal über seinen damaligen Konkurrenten, "aber ich bin ein Krokodil im Yangtse." Und über das Verhältnis chinesischer Unternehmer zum allmächtigen Staat prägte er die Sätze: "Mach nie Geschäfte mit den Regierenden. Liebe sie. Heirate sie nicht."

Auffällige Nähe zur Staatsführung

In Wahrheit hat Alibaba wie alle chinesischen Internetunternehmen davon profitiert, dass Peking den riesigen chinesischen Markt seit Jahren systematisch gegen ausländische Konkurrenten abschirmt. Kein bedeutender chinesischer Unternehmer, auch nicht der superreiche Jack Ma, hat sich je ernsthaft mit seiner Regierung angelegt.

Im Gegenteil, Ma war der erste Chinese, der sich kurz nach der Wahl Donald Trumps 2016 in New York mit dem neuen US-Präsidenten traf. Er wirkte dabei weniger wie der Botschafter seines Unternehmens denn als inoffizieller Gesandter der chinesischen Regierung. Die genauen Beweggründe seines Rückzugs sind auch deshalb vorläufig unklar.

"Keiner will als der Reichste auf dem Friedhof liegen"

Ma selbst hat mehrfach angedeutet, dass er das philanthropische Engagement des Microsoft-Gründers Bill Gates bewundere, zuletzt in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg vergangene Woche. Damit folgt er einem Trend unter chinesischen Wirtschaftsführern, die ihre Laufbahnen eher nach amerikanischen als europäischen Vorbildern ausrichten.

Es sei wichtig, erworbenen Reichtum zur Förderung der Wissenschaft einzusetzen, sagte die wie Ma aus bescheidenen Verhältnissen stammende Immobilienunternehmerin Zhang Xin vor zwei Jahren: "Keiner hier will eines Tages als der Reichste auf dem Friedhof liegen."