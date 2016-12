Japan Wischen gegen Smartphone-Bakterien

Hochglanz ist gleich sauber - diese Formel gilt längst nicht überall. Schon gar nicht beim Smartphone. Auf der berührungsempfindlichen Oberfläche sammeln sich zuweilen mehr Bakterien als auf einer Klobrille. Ein Umstand, der im von Hygiene besessenen Japan, wo der Mundschutz zu den meistgenutzten Kleidungsstücke zählt, besondere Besorgnis auslöst.

Nur logisch, dass man dort zuerst auf Abhilfe sann. Ganz diskret auf den öffentlichen Toiletten des Narita International Airport ist eine zweite Rolle angebracht, die Papier eigens für die Reinigung von Smartphone-Bildschirmen bereithält.

Auf den abreißbaren Wischblättern seien neben dem freundlichen Gruß "Welcome to Japan" auch Informationen zum nächsten WLAN-Hotspot aufgedruckt, berichtet der Asien-Korrespondent der "Süddeutschen Zeitung". Wichtiger noch aber sei die desinfizierende Beschichtung, die Keime abtöten solle.

Der Autor macht aus seiner Skepsis gegenüber der Erfindung jedoch keinen Hehl. Der Grund liegt buchstäblich auf der Hand: Schließlich wischt der Nutzer im Durchschnitt täglich mehr als 60 Mal über sein Smartphone. Vor allem in Bus und Bahn ist der elektronische Assistent schnell zur Hand, weil man ja schließlich Zeit dafür hat. Auf den Haltestangen des öffentlichen Nahverkehrs aber tummeln sich besonders viele Bakterien. Fast so viele wie in der heimischen Spüle oder im Kühlschrank.