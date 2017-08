Boom Japans Wachstum überflügelt USA und Europa

Japans Wirtschaft ist im Frühjahr so schnell gewachsen wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von April bis Juni auf das Jahr hochgerechnet um 4 Prozent zu, wie die Regierung am Montag mitteilte.

Damit wächst die Wirtschaft weit stärker als in den USA und Europa - und kräftiger als von Experten erwartet. Diese hatten lediglich ein Plus von 2,5 Prozent erwartet. Die Gründe für den Aufschwung: Die Japaner zeigten sich ausgabefreudig und die Firmen investierten zugleich kräftig. Anders als zu Jahresbeginn trugen die Exporteure hingegen nicht mehr zum Wachstum bei.

Die Wirtschaft in dem asiatischen Land wächst seit mittlerweile sechs Quartalen in Folge. Zuletzt hat Japan einen solch langen Aufschwung Mitte des vorigen Jahrzehnts erlebt. Die Investitionen legten im Frühjahr um 2,4 Prozent zu und damit doppelt so stark wie erwartet.

Auf den privaten Konsum entfallen zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts. Er legte zum Vorquartal um 0,9 Prozent zu. Die Spannungen zwischen den USA und Nordkorea belasten allerdings Exporteure, da der Yen im Sog der Krise zum Dollar aufgewertet hat. Dies macht japanische Waren im Ausland teurer.