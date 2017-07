"Forbes"-Echtzeit-Ranking Und schon ist Jeff Bezos nicht mehr reichster Mensch der Welt

Das Glück für Jeff Bezos währte nicht lang: Ein Kursanstieg der Amazon-Aktie hat den Unternehmer am Donnerstag für einige Stunden zum reichsten Mann der Welt gemacht. Inzwischen liegt aber wieder Microsoft-Gründer Bill Gates vorn. Das ergibt sich aus dem Echtzeit-Ranking von "Forbes".

Das US-Magazin gab Gates' Vermögen am Freitagmorgen mit 89,9 Milliarden Dollar an. Bezos kam zu diesem Zeitpunkt demnach auf rund 88,7 Milliarden Dollar. Gestern hatte "Forbes" das Vermögen des Amazon-Gründers zwischenzeitlich noch auf 90,6 Milliarden Dollar geschätzt.

Amazon-Gewinn bricht ein

Grund für den Abstieg: Nach Börsenschluss fiel die Amazon-Aktie am Donnerstag um zwei Prozent. Der Online-Handelsriese hatte im zweiten Quartal einen überraschend starken Gewinnrückgang erlitten, das teilte der Konzern mit. Der Umsatz stieg zwar stark, die Anleger reagierten trotzdem enttäuscht.

Das "Forbes"-Ranking basiert auf Schätzungen, für die öffentliche Informationen zu teilweise stark im Wert schwankenden Vermögenstiteln wie Aktien oder Immobilien ausgewertet werden. Es handelt sich also um eine Momentaufnahme. Zuletzt hatte zum Beispiel Amancio Ortega Gates für zwei Tage vom Spitzenplatz verdrängt.

Ortega rangiert derzeit auf dem dritten Platz, dahinter folgt US-Starinvestor Warren Buffett. Auf dem fünften Rang landete Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, auf Platz sechs der mexikanische Telekommunikationsmagnat Carlos Slim.

Seit 1987 rankt "Forbes" die reichsten Menschen der Welt. Jeff Bezos war die siebte Person - und nach Gates und Buffett der dritte US-Amerikaner - an der Spitze des Rankings. In der im März veröffentlichten Jahreswertung des Magazins lag Gates noch auf dem ersten Platz - zum 18. Mal in 22 Jahren. Bezos lag auf dem dritten Rang.