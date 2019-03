Größte private Fluggesellschaft Indischer Staat will Jet Airways retten

Die indische Regierung will offenbar die hoch verschuldete Fluglinie Jet Airways retten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters hat sie staatliche Banken angewiesen, vorübergehend Anteile an der größten Fluggesellschaft des Landes zu erwerben, um diese vor dem Bankrott zu retten. Zusätzlich soll offenbar ein Investmentfonds, an dem die Regierung zu 49 Prozent beteiligt ist, Anteile an Jet Airways erwerben.

Dem Bericht zufolge kommt es nur selten vor, dass die indische Regierung private Firmen rettet. Premierminister Narendra Modi wolle durch die Rettungsaktion offenbar verhindern, dass Tausende Menschen kurz vor der Parlamentswahl ihren Job verlieren.

Jet Airways, die weltweit weit mehr als 100 Flugzeuge betreibt, ist mit mehr als einer Milliarde Dollar verschuldet und hat derzeit große Probleme, sich weiter zu finanzieren. Sie musste teils Zahlungen an Banken und Flugzeugleasingfirmen verzögern - und hat dadurch bereits einige Leasing-Deals verloren.

In Indien, der größten Demokratie der Welt, wird im April ein neues Parlament gewählt; knapp 800 Millionen Menschen sollen dann ihre Stimme abgeben. Der Boom des Luftfahrtsektors, in dem inzwischen insgesamt mehr als eine Million Menschen beschäftigt sind, war eine der großen Erfolgsstorys von Premier Modi, der aktuell um seine Wiederwahl bangt.

Die Rettung von Jet Airways ist laut einem Regierungsinsider von zentraler Bedeutung für das Investitionsklima. Eine Pleite könnte demnach auch andere Luftfahrtgesellschaften in die Bredouille bringen.