Einseitige Wirtschaftspolitik "Das nutzen die Chinesen aus"

Jörg Wuttke , Jahrgang 1958, kam Anfang der Achtzigerjahre zum ersten Mal nach China, erlebte 1989 den Aufstand am Platz des Himmlischen Friedens und danach den Aufstieg des Landes zur Wirtschaftsmacht. Er vertrat den Energie- und Automatisierungskonzern ABB in Shanghai und den Chemiekonzern BASF in Peking. Von 2001 bis 2004 war er Chef der deutschen und nach 2007 der europäischen Handelskammer in Peking. Im Mai endete seine Amtszeit.