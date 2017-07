Trotz Börsenflaute US-Großbanken verdienen Milliarden

Die US-Großbanken JP Morgan Chase, Citigroup und Wells Fargo haben im zweiten Quartal Milliardengewinne gemacht. Beim US-Branchenführer JP Morgan Chase stieg der Quartalsgewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf sieben Milliarden Dollar.

Zum einen profitierte die Bank von der Ausgabenfreude der Verbraucher, die mehr Darlehen aufnahmen und ihre Kreditkarten öfter einsetzten, zum anderen von den steigenden Zinsen. Die US-Notenbank Fed hatte im Juni erneut die Zinsen erhöht und signalisiert weitere Anhebungen.

Schlechter lief es dagegen im Anleihenhandel, da sich die Kunden angesichts relativ stabiler Börsen zurückhielten. Im Vorjahreszeitraum hatten die Turbulenzen rund um das Brexit-Votum noch für rege Handelsaktivitäten gesorgt.

Auch Rivale Citigroup konnte ein schwächeres Kapitalmarktgeschäft durch Zuwächse in anderen Sparten abfedern. Die Bank profitierte von anziehender Kreditvergabe und steigenden Zinsen. So lief das Privat- und Firmenkundengeschäft in weiten Teilen besser, wenngleich die Bank mehr Geld durch faule Kredite verlor. Der Gewinn lag bei 3,9 Milliarden Dollar.

Auch Wells Fargo steigerte seinen Gewinn deutlich. Der Überschuss wuchs im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar. Der Bank kam zugute, dass sie sich traditionell auf das Privatkundengeschäft konzentriert und sich weitgehend vom Handel an den Kapitalmärkten zurückhält.

Eine Affäre um Scheinkonten belastet das Institut hingegen weiter. Wells Fargo hatte im September eingeräumt, dass Angestellte unter hohem Verkaufsdruck über Jahre in großem Stil von Kunden unautorisierte Spar- und Kreditkartenkonten eingerichtet hatten. Es folgten zahlreiche Entlassungen, ein Einbruch im Neugeschäft sowie millionenschwere Strafen von US-Behörden und Vergleiche mit Sammelklägern. Der Fall ist noch nicht ausgestanden - Aufseher ermitteln weiter.