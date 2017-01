Schweizer Geldpolitik Privatbank reicht Strafzinsen an Mitarbeiter weiter

Die Schweizer Privatbank Julius Bär reicht einen Teil der Kosten für Negativzinsen an ihre Kundenberater weiter. Einen Teil der Strafgebühren trage die Bank, einen Teil die Kunden und einen Teil die Kundenberater, teilte ein Sprecher mit und bestätigte damit einen Bericht des "SonntagsBlicks".

Die Berater können nach Angaben des Sprechers allerdings selbst entscheiden, ob sie die Kosten an ihre Kunden weiterreichen oder vom eigenen Budget abzweigen. Details, wie viele Julius-Bär-Banker für die Negativzinsen bezahlen, gibt das Institut nicht bekannt.

"Wir verfolgen einen sehr kommerziellen Ansatz", hatte Julius-Bär-Chef Boris Collardi im vergangenen Jahr in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" die neue Strategie umrissen. Der Kundenberater könne die ihm entstehenden Kosten ausgleichen - "innerhalb der Kundenbeziehung über Dienstleistungen, Produkte oder Transaktionen".

Weniger verklausuliert heißt das: Wenn der Anlageexperte es nicht schafft, seine Kunden zu überzeugen, ihr (negativ verzinstes) Bargeld in Aktien oder anderen Anlagen zu investieren, hängt es von seinem Geschick ab, ob der Kunde oder eben er selbst die Zeche zahlt.

Arbeitnehmervertreter kritisieren die Lastenverteilung. Ein Betriebsrisiko dürfe grundsätzlich nicht auf Mitarbeiter abgewälzt werden, sagte Gewerkschaftschefin Denise Chervet: "Mit dieser Regelung geht Julius Bär aber eindeutig in diese Richtung."

Hintergrund der Maßnahme sind die Strafzinsen von 0,75 Prozent, die die Schweizerische Notenbank (SNB) seit Anfang 2015 ab einer gewissen Freigrenze auf Einlagen erhebt, die bei ihr geparkt werden. Sie kosten die Banken insgesamt mehr als eine Milliarde Franken.

Vor allem reine Privatbanken leiden unter der Gebühr - auch weil viele ihrer reichen Kunden angesichts der unsicheren Zeiten ihr Geld lieber in bar halten und nicht in Aktien oder Anleihen stecken. Julius Bär überwies in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres 14,2 Millionen Franken an Negativzinsen an diverse Nationalbanken, gut zehn Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Großbanken UBS und Credit Suisse reichen Negativzinsen bislang an Großkunden und Firmenkunden weiter. Strafgebühren für Privatsparer sind in der Schweiz die Ausnahme.

Die SNB will mit den Negativzinsen den Franken unattraktiv für Investoren machen und somit eine weitere Aufwertung verhindern.