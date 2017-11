Ex-"Bild"-Chef Kai Diekmann gründet Vermögensverwalter

Kai Diekmann, Ex-Chefredakteur und -Herausgeber der "Bild"-Zeitung, plant zusammen mit seinem Freund aus Bielefelder Kindheitstagen, dem Banker Lenny Fischer, einen virtuellen Vermögensverwalter. Der soll von einer journalistisch unabhängigen Finanzwebsite unterstützt werden, die wiederum von Diekmanns Webcontent-Agentur Storymachine betrieben wird.

Im Interview mit dem manager magazin (hier digital erhältlich) sagten Diekmann und Fischer, sie wollen den Deutschen das Sparen in der Nullzinsära beibringen. 20 Milliarden Euro Anlegergelder wollen die beiden in den kommenden Jahren einsammeln. Zielpublikum sind Anleger, die ihr Kapital derzeit auf nahezu ertraglosen Sparbüchern deponiert haben. "Zukunftsfonds" soll das Anlagevehikel heißen, das im zweiten Quartal des kommenden Jahres an den Start gehen soll.

Vertrieb des Mischfonds vor allem über digitale Kanäle

Der Mischfonds soll aktiv vor allem über digitale Kanäle vertrieben werden und deutlich günstiger sein als vergleichbare Konkurrenzprodukte. Die jährlichen Kosten sollen um die 1,4 Prozent des Sparkapitals liegen. Um dem Volksfonds im Netz genügend Aufmerksamkeit zu verschaffen, verhandeln Fischer und Diekmann derzeit mit mehreren Medienhäusern über Kooperationsverträge. Die sollen dem Fintech-Start-up ein entsprechendes Mediavolumen gewährleisten.



"Wir wollen klassische Sparbuchsparer ansprechen. Also Leute, die nur begrenzt Risiko eingehen möchten, aber nicht mehr mit null Prozent Zinsen abgespeist werden wollen", sagten Fischer und Diekmann zur angepeilten Zielgruppe.

Das Anlagemanagement des Mischfonds wird dem sogenannten Total-Return-Ansatz folgen. Erzielt werden sollen überschaubare Renditen zum geringstmöglichen Risiko.