Kaiser's Tengelmann Norma zieht Klage gegen Edeka-Übernahme zurück

Kurz vor der Zerschlagung der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann ist dessen Chef Karl-Erivan Haub ein Schritt zur möglichen Rettung des defizitären Unternehmens gelungen. Haub teilte mit, er habe sich mit dem Discounter Norma auf eine Rücknahme der Beschwerde gegen die Ministererlaubnis von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel verständigt, die einen Verbund mit dem Rivalen Edeka blockiert hatte.

Er hoffe, dass nun eine Verständigung auch mit Rewe und Markant gelinge, die ebenfalls vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf erfolgreich gegen die Sondererlaubnis geklagt hatten. Nur mit Hilfe auch dieser beiden Unternehmen wäre ein Zusammengehen von Tengelmann und Edeka noch denkbar. Norma war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Damit die Ausnahmegenehmigung risikolos vollzogen werden könnte, müssten auch sie ihre Klage zurückziehen. Ein Vollzug der Ministererlaubnis würde den 15 000 Beschäftigten von Kaiser's Tengelmann eine fünfjährige Arbeitsplatzgarantie bescheren.

Haub will Kaiser's Tengelmann als Ganzes an den Branchenprimus Edeka veräußern. Gabriel hatte dafür grünes Licht gegeben. Das Oberlandesgericht hatte seine Sondererlaubnis aber auf Eis gelegt. Ziehen alle drei Edeka-Konkurrenten ihre Klagen zurück, wäre der Weg für Edeka doch noch frei.

Erst Anfang der Woche hatte Haub den Ausverkauf von Tengelmann vorangebracht. Ohne einen Verkauf an Edeka will er die verlustreiche Kette Kaiser's Tengelmann mit über 15.000 Angestellten zerschlagen. Der Firmenchef holt bereits Offerten von Interessenten für die Märkte in Nordrhein-Westfalen ein.

Das drohende Szenario einer Zerschlagung von Tengelmann hat offenbar die Konkurrenz zum Einlenken bewogen. Angesichts des fortschreitenden Niedergangs von Kaiser's Tengelmann könne nur noch eine zeitnahe Gesamtübernahme, wie sie die Ministererlaubnis vorsehe, alle Arbeitsplätze sichern, betonte Haub. "Die soziale Verantwortung gebietet es, einer solchen Lösung nicht im Wege zu stehen, wenn die daraus entstehenden möglichen Nachteile anderweitig ausgeglichen werden können. Dies ist uns gelungen und ich hoffe, dass dies auch mit den beiden übrigen Beschwerdeführern gelingt", sagte der Tengelmann-Chef.