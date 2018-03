Aktienkurse Diese Unternehmen sind die größten deutschen Kapitalvernichter

Platz 3: Singulus Technologies



Der Solarindustrie-Zulieferer hat in der Flop-Fünf-Liste einen Stammplatz inne. Allerdings belegte das Unternehmen im vorangegangenen Jahr noch Platz 1. Auf Fünf-Jahres-Sicht legte Singulus die schlechteste Performance aller im Prime Standard notierten Aktien hin. Auch eine Kursrally mit einem Plus von fast 250 Prozent im vergangenen Jahr war für Langfristanleger nahezu bedeutungslos: Der Kurssturz in den Jahren zuvor war einfach zu groß.