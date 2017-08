Kartellbeschwerde von Ryanair Staatssekretär Machnig verteidigt Kredit für Air Berlin

Darf die Bundesregierung der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin über die nächsten drei Monate helfen? Der irische Billigflieger Ryanair findet nein - und legt Beschwerde bei den Kartellbehörden ein. Diese Beschwerde hat Wirtschafts-Staatssekretär Matthias Machnig nun im ZDF-"Morgenmagazin" zurückgewiesen.

Mit Blick auf Ryanair sagt er, Klappern gehöre zum Handwerk. Ryanair hatte von einer "künstlich erzeugten Insolvenz" gesprochen, damit Lufthansa eine schuldenfreie Air Berlin übernehmen könne. Reisende müssten künftig höhere Preise für Tickets zahlen, deshalb würden Bundeskartellamt und EU-Kommission aufgefordert, umgehend Schritte zu unternehmen. Dazu sagte Machnig: "Das ist eine abwegige These".

Es werde am Ende nicht eine Fluggesellschaft Air Berlin komplett übernehmen. Machnig sagte außerdem, er halte den Überbrückungskredit der Bundesregierung für die insolvente Airline für zulässig. Zehntausende Air-Berlin-Kunden seien in der Hauptreisezeit unterwegs. Es hätte keine Kapazitäten gegeben, diese kurzfristig nach Hause zu bringen. Die Bundesregierung stehe in Kontakt zur EU.

Die Bundesregierung unterstützt Air Berlin mit einem 150 Millionen Euro schweren Kredit. Sie will dafür sorgen, dass die chronische defizitäre Fluggesellschaft die nächsten drei Monate überbrücken kann und die Maschinen nicht am Boden bleiben müssen. Das Geld soll bis Ende November reichen.

Letztlich soll Air Berlin von einer anderen Fluggesellschaft übernommen werden. Hier ruhen die Hoffnungen vor allem auf der Lufthansa, die seit längerem über die Übernahme von Teilen von Air Berlin verhandelt. Auch mit der Billigfluglinie Easyjet gebe es Gespräche, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Damit sollten vor allem die Start- und Landerechte von Air Berlin auf dem Heimatflughafen in Berlin sowie in Düsseldorf gesichert werden.