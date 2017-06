Machtkampf in der arabischen Welt Qatar Airways wird zum Spielball der Politik

Der letzte Ausweg für die Maschinen von Qatar Airways ist der iranische Korridor. Alle Flugzeuge, die Ziele in Europa und Nordamerika haben, steuern nach dem Start in Doha gleich nach Nordosten: so schnell wie möglich hinein in den Luftraum des letzten Nachbarstaats, der sie noch durchlässt. Über dem Festland des Iran drehen sie dann ab: nach Nordwesten, vorbei am terrorgefährdeten Luftraum des Irak, in Richtung Türkei.

Wie Perlen auf einer Schnur reihen sich die Airbus A380-, A350 oder Boeing777-Maschinen in dem schmalen Korridor hintereinander auf, im Abstand weniger Minuten. Und ihnen entgegen kommen all die Qatar-Airways-Jets, die in Doha landen müssen. Bei so viel Andrang wünscht man sich exzellente Fluglotsen.

flightradar24 Qatar-Airways-Maschinen am 5. und 6. Juni

Zeitraubende, teure Umwege müssen die Qatar-Airways-Piloten fliegen an diesem Dienstag. Es ist der erste Tag nach der Ankündigung der Regierungen von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Ägypten, das Land Katar wegen angeblicher Terrorfinanzierung weitgehend zu isolieren: zu Land, zu Wasser und in der Luft. Ihr gemeinsamer Beschluss ist ein Angriff auf das Vorzeigeunternehmen des Wüstenstaats. "Je länger diese Situation andauert, desto stärker gerät das Wachstumsmodell von Qatar Airways in Gefahr", sagt Simon Elsegood, Nahost-Experte des australischen Analysehauses Centre for Aviation.

"Going Places together", lautet der Slogan von Qatar Airways (QR). In den vergangenen Jahren hat sich der Staatsflieger vom Golf einen guten Namen gemacht. QR gilt als eine der beliebtesten, erfolgreichsten und schnellstwachsenden Fluggesellschaften der Welt, mit einem Streckennetz von Oslo bis Auckland, von Buenos Aires bis Manila. Dreimal in den vergangenen sechs Jahren hat QR den prestigeträchtigen Skytrax World Airline Award gewonnen, bei dem Millionen Passagiere ihre Lieblingsgesellschaft wählen.

Aber seit Dienstagfrüh darf Qatar Airways seine arabischen Nachbarstaaten weder überfliegen noch ansteuern. Das bedeutet, dass mehr als 50 Flüge pro Tag ausfallen müssen. Für diverse andere Verbindungen, vor allem gen Westen, müssen die Maschinen Umwege fliegen. Und vor allem muss es das Management irgendwie hinkriegen, dass die Passagiere nicht komplett das Vertrauen verlieren angesichts von Verspätungen, Absagen und immer neuen Sanktionen - erst an diesem Dienstag haben Saudi-Arabien und Bahrain QR die Betriebslizenz in ihren Ländern entzogen und angeordnet, alle örtlichen Büros der Airline binnen 48 Stunden zu schließen.

"Qatar Airways ist in vielerlei Hinsicht eine gut geführte Airline. Aber jetzt hat sie ein ernsthaftes Problem", sagt Ursula Silling, die Chefin des Schweizer Beratungshauses XXL Solutions. "Wir werden in nächster Zeit wohl einiges an Chaos erleben." Schließlich ist das QR-Streckennetz mit seinen rund 150 Zielen auf allen besiedelten Kontinenten ein hochkomplexes, fein austariertes System. Oft müssen gerade gelandete Maschinen binnen Kürze wieder abheben, zum nächsten Einsatz. Jede größere Verspätung kann sich damit multiplizieren; zugleich werden Anschlussflüge verpasst oder fallen ganz aus.

"Es kommt jetzt darauf an, den Vertrauensverlust im Rahmen zu halten", sagt Silling. Lokale Medien berichteten bereits von langen Schlangen vor QR-Schaltern in der Golfregion. Die Serviceteams müssen Tausende Passagiere entschädigen oder sie umbuchen; gestrandeten Fluggästen Hotels besorgen oder sie anderweitig nach Katar zurückholen. Und dann sind da noch all diejenigen Kunden, die in den nächsten Tagen mit QR reisen wollten - und die jetzt fragen, was aus ihrem persönlichen Flug wird. Aber das kann das Unternehmen oft selbst nicht sagen, weil es das nicht in seiner Hand hat.

Iran-Korridor: Noch kann Qatar Airways durch den Luftraum von Bahrain fliegen

Wenn die arabischen Nachbarstaaten wirklich wollen, können sie Qatar Airways offenbar sogar ganz blockieren. Denn laut einer Studie von Elsegoods Analyseinstitut Centre for Aviation (CAPA) ist Katar von den Lufträumen Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrains umzingelt. Selbst auf dem Irankorridor müssen die grauweißen Flieger mit dem Gazellenlogo an der Heckflosse kurz Bahrains Luftraum durchqueren. Ein vollständiges Überflugverbot "würde Qatar Airways am Boden halten", warnt Elsegood.

Bislang lässt Bahrain die Qatar-Airways-Maschinen durchfliegen. Das kleine Königreich hat sich laut CAPA 1971 in einem multilateralen Transitabkommen verpflichtet, solche angekündigten Überflüge zuzulassen. Allerdings stellt sich die Frage, wie lange sich die Bahrainis an diese Zusage halten, sollte der Konflikt weiter eskalieren. Niemand könnte sie daran hindern, das Abkommen zu brechen.

Kunden sollten Geduld mitbringen, aber nicht neu buchen

Schon in den Wochen vor der Teilblockade hatte Qatar Airways mit externen Widrigkeiten zu kämpfen. Erst sorgte die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Muslime aus bestimmten Staaten nicht mehr einreisen zu lassen, für Verunsicherung. Noch viel härter traf QR dann das Laptop-Verbot an Bord, das die US-Regierung für Passagiere mit Abflug von Doha und anderen Nahost-Drehkreuzen wie Dubai oder Abu Dhabi anordnete. QR bietet Business-Class-Passagieren Leihgeräte an, diese sind aber kein gleichwertiger Ersatz für das eigene Notebook.

"Wenn sich solche Vorfälle häufen, werden viele Reisende sich überlegen, die Golfregion ganz zu meiden und lieber andere Fluggesellschaften zu nehmen, zum Beispiel die Lufthansa", sagt Beraterin Silling. Qatar Airways sei nun besonders gefährdet: "Wenn die Probleme länger anhalten, ist nicht auszuschließen, dass es ihnen ähnlich ergeht wie Turkish Airlines."

Die Linie vom Bosporus hatte sich in den vergangenen Jahren ein noch umfassenderes Netz aufgebaut. Doch nach einer Serie von Terroranschlägen, unter anderem auch auf den Flughafen Istanbul, dem vereitelten Militärputsch und dem Rauswurf Hunderter Mitarbeiter geriet Turkish in die roten Zahlen und musste sogar einige Flugzeuge stilllegen.

So weit ist es bei Qatar Airways noch nicht. Und in den ersten Stunden hielten sich die Verspätungen in Grenzen; viele Maschinen kamen sogar pünktlich an. QR charterte am Dienstag drei Sondermaschinen von Oman Air. Die Jets sollen gestrandete QR-Passagiere von Dschidda in Saudi-Arabien in die omanische Hauptstadt Muscat befördern, von dort aus geht es mit QR weiter nach Doha.

Silling rät Passagieren mit einem QR-Ticket, nicht in Panik sofort zu stornieren. "Wer in nächsten Tagen fliegt, sollte sich informieren und Qatar Airways kontaktieren, was sie für Alternativen anbieten." Neu buchen solle man bei QR zurzeit aber lieber nicht.