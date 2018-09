Warenhauskonzerne Fusion von Kaufhof und Karstadt offenbar perfekt

Die Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof können offenbar ihre Geschäfte zusammenlegen. Die Banken hätten einer Fusion der beiden Unternehmen am Mittwochabend zugestimmt. Das berichten die "Süddeutsche Zeitung" und die Nachrichtenagentur Reuters. Bei Kaufhof sollen etwa 5000 der insgesamt knapp 20.000 Arbeitsplätze wegfallen, berichtet die Zeitung weiter. Auf die verbleibenden Mitarbeiter komme ein Sanierungstarifvertrag mit schlechteren Konditionen zu.

Der Karstadt-Eigner Rene Benko und seine Signa-Holding sowie der nordamerikanische Kaufhof-Eigner Hudsons's Bay Company (HBC) hatten sich bereits Anfang Juli auf eine Zusammenlegung der Ketten verständigt. Nun stimmten auch die Banken der Transaktion zu, sagten mehrere Insider zu Reuters.

HBC-Vertreter sollen Aufsichtsratsposten bekommen

Eine Blockade habe bei den Verhandlungen nicht im Raum gestanden. Bereits Ende August hieß es, eine endgültige Einigung auf die Fusion sei nur noch eine Frage von Wochen. Ein HBC-Sprecher wollte die Angaben nicht kommentieren und verwies auf frühere Erklärungen des Konzerns. HBC hatte Anfang Juli Gespräche mit Signa bestätigt. Benko versucht seit Jahren, den angeschlagenen Kaufhauskonzern zu übernehmen.

Karstadt-Chef Stephan Fanderl, der auch Chef der Einzelhandelssparte von Signa ist, sowie Karstadt-Finanzchef Miguel Müllenbach sollen der "Süddeutschen" zufolge das Unternehmen gemeinsam leiten. Vom kanadischen Kaufhof-Mutterkonzern HBC soll demnach niemand im Management sitzen. Deren Vertreter sollen Posten im Aufsichtsrat übernehmen. Das sei eine Forderung der Banken gewesen, hieß es. Kaufhof wollte sich nicht zu den Berichten äußern.

Die Warenhausketten stehen aufgrund des wachsenden Onlinehandels sowie durch die Einkaufszentren in den Innenstädten unter Druck. Durch den Zusammenschluss der beiden Rivalen sollen Kosten gespart werden. Außerdem entfielen teure Rabattschlachten. Kaufhof betreibt in Deutschland 96 Filialen, Karstadt etwa 80. (Lesen Sie hier ein Interview darüber, was hinter den Fusionsplänen steckt.)