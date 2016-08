Crowdfunding-Plattform Kickstarter: "Das Schlimmste ist, sich zu verkaufen"

Zur Person Yancey Strickler, 37, wuchs auf einer Farm im US-Bundesstaat Virginia auf. Später schrieb er als Musikkritiker für "Pitchfork" und "Village Voice", bevor er 2009 mit Charles Adler und Perry Chen die Crowdfunding-Seite Kickstarter gründete. Seit 2014 ist Strickler CEO des New Yorker Unternehmens.

SPIEGEL ONLINE: Die Kühltruhe Coolest Cooler, die Minidrohne Zano - zuletzt sind eine ganze Reihe millionenschwerer Kickstarter-Projekte in Schwierigkeiten geraten. Steckt Crowdfunding in der Krise?

Strickler: Wenn Sie etwas Neues wagen, kann das schiefgehen. Wir haben kürzlich eine Studie gemacht: Neun Prozent aller Kickstarter-Projekte scheitern nach der Finanzierung, weil die Initiatoren sich beispielsweise zerstreiten oder überfordert sind. Jeder kann auf Kickstarter seine Idee vorschlagen. Die Internetnutzer entscheiden, ob sie ihr Geld dafür hergeben. So gesehen ist die Pleite-Quote nicht übermäßig hoch.

SPIEGEL ONLINE: Das Unternehmen hinter der Minidrohne hatte auf Kickstarter fast drei Millionen Euro eingesammelt und ließ plötzlich nichts mehr von sich hören.

Strickler: Das ist das schlimmste Szenario. Wenn ein Projekt schiefgeht, müssen die Initiatoren erklären, warum. Und sie müssen offenlegen, wie sie das Geld der Crowd verwendet haben. Das schreiben unsere Vertragsbedingungen vor. Im Fall der Drohne haben wir einen Journalisten beauftragt, die Hintergrundgeschichte zu erforschen. Am Ende wussten wir wenigstens, was falsch gelaufen war: Die Firma war vom unerwarteten Erfolg ihrer Kickstarter-Kampagne ziemlich überfordert.

SPIEGEL ONLINE: Können die Unterstützer notfalls rechtlich gegen ein Projekt vorgehen?

Strickler: Wenn Firmen nach ihrer Pleite einfach von der Bildfläche verschwinden, verstoßen sie gegen unsere Vertragsbedingungen. Dann können die Unterstützer klagen. Bislang ist das aber nur ein paar Mal vorgekommen. Soweit wir wissen, wurden die Projektinitiatoren nur in einem Fall verurteilt.

Zum Unternehmen Kickstarter ist die größte Plattform für Schwarmfinanzierung im Netz. Kreative werben dort für finanzielle Unterstützung für ihre Ideen. 2,5 Milliarden Euro sind auf diese Weise in Filme, Gadgets und andere Vorhaben geflossen. Zu den bekanntesten Kickstarter-Projekten gehört die Datenbrille Oculus Rift, die inzwischen von Facebook übernommen wurde.

SPIEGEL ONLINE: Wie sieht Ihre Qualitätskontrolle aus, damit es erst gar nicht zu solchen Pleiten kommt?

Strickler: Unsere Mitarbeiter schauen sich alle Vorschläge vorab an. Das gilt besonders für Hardware. Funktioniert der Prototyp wirklich oder zeigt das Video bloß eine Animation? Letzteres ist verboten. Und es gibt noch einen zweiten Kontrollmechanismus: die Öffentlichkeit. Unsere Nutzer nehmen jede Idee sehr genau unter die Lupe, sobald sie auf der Seite steht, und melden uns Unregelmäßigkeiten.

SPIEGEL ONLINE: Prüfen Sie die finanzielle Lage der Projektanbieter?

Strickler: Nein, das widerspräche unserem Grundprinzip: Wir wollen eine Plattform für kreative Projekte sein. Mit am erfolgreichsten auf Kickstarter sind Brett- und Kartenspiele. Ihre Zielgruppe ist meist überschaubar. Für eine normale Firma lohnt es sich nicht, so ein Spiel auf den Markt zu bringen. Aber wenn sich auf Kickstarter 50.000 Nutzer zusammentun, kommen Sie schnell auf fünf Millionen Euro. Oder nehmen Sie den Kunst- und Kulturbereich: Seit 2011 gab es jedes Jahr mindestens einen Film, der über Kickstarter finanziert wurde und eine Oscarnominierung erhielt.

SPIEGEL ONLINE: Es passiert auch häufiger, dass Unternehmen ihr Produkt ganz normal verkaufen und erst viel später an den Schwarm ausliefern. Ist das fair?

Strickler: Ich würde mir wünschen, dass die Crowd immer an erster Stelle kommt. Ich kann aber nachvollziehen, warum manche Firmen so handeln. Sie brauchen die Verkaufserlöse, um zu überleben. Solange sie am Ende ihre Verpflichtungen erfüllen, habe ich Verständnis. Man unterstützt über Kickstarter nun einmal die Verwirklichung einer neuen Idee. Dazu gehört, dass das Ergebnis mitunter anders ausfällt als gedacht. Wir sind kein Onlineshop.

SPIEGEL ONLINE: Es ist also ein Irrtum, Sie mit Ebay oder Dawanda zu vergleichen?

Strickler: Wir versuchen, das immer wieder klar und deutlich zu erklären. Eigentlich ist das Prinzip des Crowdfundings ziemlich alt. Schon in der Renaissance gab es Mäzene, die die Künste gefördert haben.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben Kickstarter vergangenes Jahr in ein sogenanntes Gemeinwohlunternehmen umgewandelt. Was heißt das?

Strickler: Wir haben uns unter anderem dazu verpflichtet, keine Steuertricks anzuwenden, die vielleicht legal sind, aber dafür moralisch fragwürdig. Und wir spenden fünf Prozent unseres Jahresgewinns. Steuern sparen wir so übrigens nicht.

SPIEGEL ONLINE: Warum haben Sie das gemacht?

Strickler: Keiner von uns drei Gründern will so viel Geld verdienen wie möglich. Wir dachten nicht einmal, dass wir irgendwann Unternehmer sein würden. Wir alle kommen aus Subkulturen, in denen es das Schlimmste ist, sich zu verkaufen. Noch heute finden wir es komisch, wenn Firmen mehr Geld ausgeben, als sie verdienen. Kickstarter hat nach 14 Monaten Gewinn gemacht. In der Start-up-Szene sind wir damit eine Ausnahme.

SPIEGEL ONLINE: Warum sind eigentlich Portemonnaies so beliebt auf Kickstarter?

Strickler: Wir haben das tatsächlich mal untersucht und herausgefunden, dass Portemonnaies das perfekte erste Projekt sind, weil sie nicht allzu schwierig sind. Man braucht nur wenige Materialien, die Produktion lässt sich relativ einfach organisieren. Viele Designer gehen danach ein zweites, komplett anderes Vorhaben an.