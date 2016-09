Kiel Erpresser droht Schulen mit vergifteten Marzipanherzen

Die Polizei in Kiel ermittelt in einem Fall schwerer Erpressung. Nach Angaben des Landeskriminalamts hat ein Unbekannter manipulierte Marzipanherzen an einer örtlichen Grundschule abgelegt und Drohungen gegen weitere Schulen ausgesprochen. Dahinter stehe die Erpressung eines Unternehmens aus der Landeshauptstadt, teilte die Behörde mit.

Die Süßigkeiten waren bereits am Dienstag an der Grundschule in Kiel entdeckt worden. Die Schule hatte in der Nacht zum Dienstag eine E-Mail mit dem Hinweis enthalten, auf dem Hof seien vergiftete Lebensmittel ausgelegt worden.

Untersuchungen ergaben, dass den Marzipanherzen tatsächlich eine Substanz zugesetzt worden war, deren Verzehr gesundheitliche Beschwerden auslösen könnte. Schwere Folgen oder gar Lebensgefahr schlossen Experten nach Angaben des Landeskriminalamtes aber aus. Genaue Angaben zur Substanz machte das LKA nicht. Nach der erneuten Drohung gegen drei weitere Schulen wurden diese am Freitagmorgen durchsucht.

Die Ermittler könnten derzeit nicht bewerten, wie ernst oder gefährlich die Drohungen seien, hieß es. Sie rieten deshalb weiter zur Vorsicht bei gefundenen Lebensmitteln. Von deren Verzehr werde "dringend abgeraten". Gegen welches Unternehmen sich die Erpressung richtet, blieb zunächst unbekannt. Einen Hersteller von Marzipanherzen gibt es in Kiel nicht.