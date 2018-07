Markenstreit um Kitkat-Riegel Nestlé verliert vor Europäischem Gerichtshof

Nestlés Markenschutz für die Form seines Kitkat-Riegels muss erneut geprüft werden. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. In einer jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzung hatte sich der Lebensmittelkonzern um den endgültigen Schutz der Vierfingerform seiner bekannten Süßigkeit bemüht. Das EU-Amt für geistiges Eigentum (EUIPO) muss den Markenschutz nun erneut prüfen.

Das EUIPO hatte das Produkt Kitkat 4 Finger auf Antrag von Nestlé 2006 als Unionsmarke eingetragen, Nestlé hatte den Antrag dafür 2002 eingereicht. Mitte Dezember 2016 stellte der EuGH nach einer Klage des US-Konkurrenten Mondelez diese Entscheidung bereits infrage: Es fehle der Beweis, dass die Form der Schokolade von Verbrauchern in allen relevanten EU-Ländern als eigene Marke erkannt werde. Dies sei nur in einigen - etwa in Deutschland und Frankreich - der Fall.

Nestlé und mehrere andere Parteien fochten das Urteil an. Mit dem jetzigen Urteil ist klar: Nestlé darf die Form nicht abschließend für sich allein beanspruchen. Für Mondelez hat das Urteil eine besondere Bedeutung: Ein Schokoriegel aus dem Unternehmenssortiment, der norwegische Kvikk Lunsj, hat die gleiche Form wie Kitkat. Der Riegel darf nun in seiner ursprünglichen Form in der EU weiter vermarktet werden.