Friedensbier für das Rheinland Kölsch + Alt = Költ

Man hätte auch einfach einen Bier-Mix nehmen können: 50 Prozent helles Kölsch, 50 Prozent dunkles Alt. "Aber dann wäre die Farbe nicht so schön", sagt Hans Berlin. Deswegen hat er mit zwei Mitstreitern ein neues Bier kreiert: Költ. Es soll sprachlich und farblich zwischen Kölsch und Alt liegen.

Während die insgesamt drei Erfinder des Biers noch nach einer Brauerei suchen, die die Flaschenabfüllung übernimmt, sollen die ersten 800 Liter Költ am Donnerstag zum Altweiber-Karneval in Monheim ausgeschenkt werden - in der Stadt, entlang der die Bier-Grenze zwischen Köln und Düsseldorf verläuft. Das obergärige, bernsteinfarbene Getränk soll helfen, die rheinische Rivalität der beiden Städte zu überbrücken.

In Monheim wird das Bier auch gebraut. "Kölsch und Alt sind beides obergärige Biere", sagt Berlin. Der Brauprozess sei der gleiche.

Entstanden sei die Idee aus einem intensiven Streitgespräch zwischen Kölnern und Düsseldorfern über das bessere Gebräu. Für das Bier-Start-up hatten die Macher per Crowdfunding Geld gesammelt. Ihr Slogan: "Vereint gebraut". Mehr als 20.000 Euro kamen zusammen - in Zeiten, in denen die deutschen Brauereien so wenig Bier absetzen wie noch nie seit der Wiedervereinigung.

Ob die Idee Zukunft hat? "Die Idee ist nett, aber der große Wurf wird das wohl nicht", urteilt Bier-Sommelier Michael Zepf aus München. Beide Städte pflegten ihre Rivalität: "Keiner will eine Mischung haben."

Ein obergäres, bernsteinfarbenes Bier gebe es zudem schon: "Das ist ein Brown Ale. Es ähnelt auch dem Wiener Lager. Die Farbe ist schön, keine Frage." Aber geschmacklich könne man Alt und Kölsch als zwei entgegengesetzte Pole nicht zusammenbringen. "Das Alt ist röstmalzbetont, das Kölsch leicht und fruchtig", sagt Sommelier Zepf.

