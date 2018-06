Vor Treffen der Kohlekommission Kretschmer und Laschet erheben Kohleausstieg zur "nationalen Frage"

Die neu eingesetzte Kohlekommission tritt am Dienstag erstmals zusammen. Die CDU-Ministerpräsidenten der beiden Braunkohle-Länder Sachsen und Nordrhein-Westfalen haben jedoch bereits im Vorfeld Druck auf die Mitglieder ausgeübt, den Kohleausstieg nicht ganz so schnell umzusetzen.

"Die sichere Energieversorgung ist ein Grundpfeiler unseres Industriestandorte. Ganze Branchen gründen darauf, dass zu jeder Zeit Strom in großen Mengen verlässlich zur Verfügung steht", schreiben Michael Kretschmer und Armin Laschet in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt". Es gehe "um eine nationale Frage von vitaler Bedeutung für den Industriestandort. Es geht um die Basis unseres Wohlstands".

Die neue Kohlekommission der Bundesregierung soll bis Ende des Jahres unter anderem ein Datum für den Ausstieg aus der Stromgewinnung aus Kohle, einen Ausstiegspfad sowie Perspektiven für neue Jobs in den Kohleregionen wie der Lausitz vorschlagen. Außerdem geht es um Maßnahmen, wie die Lücke zu Klimaschutzzielen schneller geschlossen werden kann.

In der Kommission mit dem Namen "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" sitzen Vertreter von Wirtschaft, Gewerkschaften, Umweltverbänden, Wissenschaft, Politik und betroffenen Regionen.

Protestbrief an Altmaier

Laschet und Kretschmer mahnten, dass die Stromversorgung derzeit vor allem von Kohlekraftwerken abhänge, deren Bedeutung durch den Atomausstieg sogar zunehmen könnte. "Bezugspunkte" für Überlegungen zu einem Kohleausstieg müssten "die bis Mitte der 2040er-Jahre reichenden Revierkonzepte" sein. Die Klimaziele könnten trotzdem erreicht werden.

Umweltverbände sehen das anders. Am Wochenende hatten mehr als 1000 Menschen in Berlin für ein möglichst rasches Ende der Kohleförderung und Verstromung demonstriert. Grünen-Chef Anton Hofreiter sagte der "Rheinischen Post", es müsse noch dieses Jahr ein erster Abschaltplan für Kohlekraftwerke vorliegen, um das Klimaziel 2020 zu erreichen.

Die Bundesnetzagentur will zudem laut einem kürzlich vorgelegten Entwicklungsplan den Ausstieg aus der Kohle beschleunigen. Die Reduktion von Kraftwerkskapazitäten solle vorgezogen werden. Die Wirtschaftsminister Sachsens, Brandenburgs und Nordrhein-Westfalens griffen diese Pläne in einem Brief an CDU-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier an. NRW-Minister Andreas Pinkwart (FDP) sagte, das weise "für uns überraschend in die völlig falsche Richtung".

Altmaier wiederum sagte bei einem Besuch in Spremberg in Südbrandenburg: "Wir wollen zuerst über die Arbeitsplätze reden, die neu entstehen und dann über die Arbeitsplätze, die wegfallen." Dabei steht auch er wegen der Kohlekommission in der Kritik. Das Gremium war zuletzt immer größer geworden.

Video: Ende Gelände? Protest gegen Braunkohle