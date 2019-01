Konflikt mit China USA erheben Anklage gegen Huawei

Das US-Justizministerium hat Anklage gegen den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei sowie mehrere seiner Töchter erhoben. Insgesamt gehe es um 13 Anklagepunkte und fast zwei Dutzend einzelne Vorwürfe, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. Dem Konzern wird demnach unter anderem vorgeworfen, sich Betriebsgeheimnisse von T-Mobile illegal angeeignet zu haben - dabei ging es um einen Testroboter für Mobiltelefone. Zudem soll das Unternehmen Banken und US-Behörden betrogen haben. Auch der Verdacht der Industriespionage stehe im Raum.

Huawei ist der weltweit größte Hersteller von Netzwerktechnik. Westliche Geheimdienste unter Federführung der USA werfen dem chinesischen Konzern und dem kleineren Anbieter ZTE vor, Verbindungen zur Regierung in Peking zu pflegen. FBI-Chef Christopher Wray sagte, die USA müssten sorgfältig abwägen, wie riskant es sei, Unternehmen wie Huawei den Zugang zu US-amerikanischer Infrastruktur zu gestatten.

Acting Attorney General Matthew Whitaker Announces National Security Related Criminal Charges Against Chinese Telecommunications Conglomerate Huawei https://t.co/AB9lwHmqys pic.twitter.com/6TvhBfPja9 — Justice Department (@TheJusticeDept) 28. Januar 2019

Die US-Regierung versucht amerikanische Unternehmen davon abzuhalten, Netzwerktechnik von Huawei einzusetzen. Sicherheitsexperten fürchten, dass die Geräte von China für Spionage genutzt werden könnten. Huawei hatte die Spionagevorwürfe in der Vergangenheit vehement zurückgewiesen.

USA verlangen Auslieferung von Huawei-Managerin aus Kanada

US-Justizminister Matthew Whitaker teilte am Montag zudem mit, dass die Regierung offiziell die Auslieferung von Meng Wanzhou verlange: Die Huawei-Managerin war Anfang Dezember auf Betreiben der USA in Kanada festgenommen worden. Die Ermittler werfen ihr unter anderem vor, über eine Firma namens Skycom technische Geräte an Iran verkauft zu haben. Dadurch habe sie das Sanktionsrecht verletzt.

Meng ist zwar mittlerweile auf Kaution frei, das Verfahren zu ihrer Auslieferung an die USA läuft aber noch. Bei einer Verurteilung drohen der 46-Jährigen Jahrzehnte im Gefängnis. Peking hatte empört auf die Festnahme der Huawei-Managerin reagiert - das chinesische Außenministerium drohte mit Vergeltung.

USA: Keinerlei Zusammenhang mit den Verhandlungen über den Handelskonflikt

US-Handelsminister Wilbur Ross betonte nun, dass die Anklage in keinem Zusammenhang mit den Verhandlungen zwischen China und den USA über den Handelskonflikt stehen. Am Mittwoch und Donnerstag wird US-Angaben zufolge eine offizielle Delegation aus China für eine Reihe von Treffen in Washington erwartet, dann sollen die Handelsgespräche fortgesetzt werden. Davon erwarte er "deutliche Fortschritte", sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin. Präsident Donald Trump hatte bereits zum Jahresanfang erklärt, die Handelsgespräche mit Peking liefen "sehr gut".

Beide Länder liefern sich seit Monaten einen erbitterten Handelsstreit. Die USA haben Sonderzölle auf Waren aus China im Wert von mehr als 250 Milliarden Euro erhoben. China hat mit Vergeltungszöllen reagiert.

Anfang Dezember hatten sich Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping auf eine 90-tägige "Friedenszeit" bis 1. März geeinigt. Anfang Januar war eine US-Delegation zu Handelsgesprächen nach China gereist. Nun folgt die Fortsetzung in der US-Hauptstadt.

Einigen sich beide Seiten nun nicht auf einen Kompromiss im Handelsstreit, haben die USA für den 2. März eine weitere Anhebung ihre Zölle auf eine ganze Reihe chinesischer Waren angekündigt. Damit würde der Streit, der ohnehin schon auf die Weltwirtschaft durchschlägt, weiter eskalieren.