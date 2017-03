Ifo-Index Stimmung in deutscher Wirtschaft so gut wie zuletzt 2011

Die Laune in den deutschen Chefetagen war ohnehin schon prima - aber sie wird immer noch besser. Im März ist der Ifo-Geschäftsklimaindex von 111,1 auf 112,3 Punkten gestiegen, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut mitteilte. Das ist durchaus eine Überraschung, denn Experten hatten eigentlich damit gerechnet, dass der Index auf hohem Niveau verharren würde. Nun ist er sogar deutlich gestiegen, auf den höchsten Wert seit Juli 2011.

Dabei bewerteten die Manager der rund 7000 befragten Unternehmen sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate besser als zuletzt. Der Teilindex für die Lage stieg von 118,4 Punkte auf 119,3 Punkte, der Teilindex zu den Erwartungen an das kommende Halbjahr noch deutlicher von 104,2 Punkte auf 105,7 Punkte. "Der Aufschwung gewinnt an Kraft", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Bereits im Februar war die Stimmung bei den deutschen Managern entgegen den Erwartungen gestiegen. Eigentlich gibt es derzeit viele Risiken für das Geschäft der stark exportabhängigen deutschen Wirtschaft. An diesem Mittwoch wird Großbritannien den Austritt aus der EU beantragen und damit die offiziellen Verhandlungen über die Bedingungen eröffnen. In den USA droht Präsident Donald Trump mit protektionistischen Maßnahmen wie Strafzöllen auf Importe. Und in Frankreich steht die Wahl an, bei der die EU-feindliche Marine Le Pen zumindest Chancen auf das Präsidentenamt hat.

All das scheint bei deutschen Führungskräften derzeit allerdings keine großen Sorgen zu verursachen. Stattdessen überwiegt offenbar die Zuversicht, weil sich die weltweite Konjunktur gerade belebt, weshalb die Industrie zuletzt mehr exportierte und produzierte. Und die Baubranche beurteilt ihre aktuelle Lage sogar so gut wie zuletzt im Jahr 1991. Dazu passt auch, dass viele Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für dieses Jahr zuletzt angehoben hatten.