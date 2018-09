Prognosen Institute erwarten stabiles Wachstum bis 2020

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen für dieses und die kommenden beiden Jahre weiterhin mit stabilem Wachstum. Sowohl das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), das Ifo-Institut als auch das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) sagen bis einschließlich 2020 jährliche Wachstumsraten von zwei Prozent oder knapp darunter voraus.

Auch die Arbeitslosigkeit wird den Instituten zufolge weiter sinken. Dann aber könnten Wirtschaft und Arbeitsmarkt an ihre Kapazitätsgrenzen kommen.

Das Ifo-Institut schätzt die Aussichten sogar noch etwas günstiger ein als vor drei Monaten. Für das laufende und das kommende Jahr prognostizieren die Münchner Wirtschaftsforscher jeweils ein Plus von 1,9 Prozent. 2020 solle es dann noch um 1,7 Prozent nach oben gehen.

Ifo-Experte Timo Wollmershäuser begründete die Prognoseanhebung mit den guten Wirtschaftsdaten aus dem ersten Halbjahr - und damit, dass die Konjunktur vor allem durch den privaten Konsum getragen werde. Dieser profitiere wiederum von steigender Beschäftigung und kräftigen Einkommenszuwächsen.

Die Aussichten für den Arbeitsmarkt seien damit günstig: Die Zahl der Arbeitslosen werde laut Ifo-Prognose bis 2020 auf 2,1 Millionen zurückgehen, das entspricht einer Arbeitslosenquote von 4,7 Prozent.

Personal wird knapp

Das DIW senkte seine Prognosen hingegen leicht, erwartet aber mit 1,8 Prozent (2018), 1,7 Prozent (2019) und 1,8 Prozent (2020) ein ähnlich hohes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. "Von einem Einbruch kann keine Rede sein", sagte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen. Auch das DIW rechnet 2020 mit 2,1 Millionen Arbeitslosen.

Auch andere große Institute wie das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) und das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) rechnen bis 2020 mit stabilen Wachstumsraten von bis zu zwei Prozent. Allerdings weisen dies Forscher auch darauf hin, dass diese Entwicklung an ihr Ende kommen könnte.

"Insgesamt mehren sich die Zeichen, dass die deutsche Wirtschaft in die Spätphase des Aufschwungs eintritt, da deutlich angespannte Kapazitäten, die sich etwa in Engpässen bei Personal sowie Vorleistungs- und Ausrüstungsgütern bemerkbar machen, einer kräftigeren Ausweitung der Produktion im Wege stehen", sagte IfW-Experte Stefan Kooths. Besonders ausgeprägt zeige sich dies in der Bauwirtschaft, die zuletzt den höchsten Preisanstieg seit 25 Jahren verzeichnet habe.