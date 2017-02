Werbung US-Konzerne nutzen Super Bowl für politische Statements

Der Super Bowl ist nicht nur ein Football-Finale. Weil ein Großteil der USA das Endspiel verfolgt, dient das Endspiel auch jedes Jahr als besondere Bühne für Werbetreibende. Unternehmen stecken Millionen in Sendezeit und möglichst orginelle Spots.

Dieses Jahr wählten dabei gleich mehrere Konzerne dasselbe Thema: Das multikulturelle Amerika in Zeiten von Donald Trump. Die Spots der Biermarke Budweiser, des Softdrinkkonzerns Coca-Cola und des Wohnungsvermittlers Airbnb befassten sich mit Menschen verschiedener Herkunft, Einwanderung, Akzeptanz und einer bunten Gesellschaft.

So zeigte Budweiser die Ankunft von Adolphus Busch, dem aus Wiesbaden stammenden Co-Gründer der Budweiser-Brauerei Anheuser-Busch, in den USA Mitte des 19. Jahrhunderts. In der Werbung sagen Einheimische zu Busch Dinge wie "Du siehst nicht aus, als wenn du von hier bist" oder "Geh zurück nach Hause". Schließlich wird die Atmosphäre freundlicher, Busch trifft in einer Brauerei seinen künftigen Geschäftspartner und Schwiegervater, den in Bad Kreuznach geborenen Eberhard Anheuser.

Die einmütige Werbung war bereits in der vergangenen Woche veröffentlicht worden - wenige Tage nachdem US-Präsident Donald Trump einen vorläufigen Einreisestopp für sieben vorwiegend muslimisch geprägte Länder verhängt hatte. Anheuser Busch hatte mitgeteilt, der Werbespot sei bereits seit Mai vergangenen Jahres entwickelt worden und nicht als politische Botschaft gedacht. Budweisers Vizechef Richard Marques sagte jedoch auch, es sei "albern" zu glauben, dass die derzeitige politische Lage nicht zur Aufmerksamkeit für die Werbung beitrage.

In einem Spot von Coca-Cola sangen Menschen die Hymne "Amercia the beautiful" in verschiedenen Sprachen - darunter Spanisch, Arabisch und Hindi. Die Werbung lief bereits 2014, dennoch riefen Trump-Anhänger auf Twitter nun zum Boykott von Coca-Cola auf.

In der Werbung von Airbnb waren Gesichter von Menschen verschiedener Herkunft, Geschlechter und Alter zu sehen - darunter die Textzeile: "Egal wer du bist, woher du kommst, wen du liebst oder anbetest, wir gehören alle dazu. Die Welt ist umso schöner, je mehr wir das akzeptieren."

Beim Kurzmitteilungsdienst Twitter kündigte Airbnb-Gründer Brian Chesky zudem an, sein Unternehmen werde in den kommenden vier Jahren insgesamt vier Millionen Dollar an die Flüchtlingshilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) spenden. Airbnb wolle in den kommenden fünf Jahren Übergangsbehausungen für 100.000 bedürftige Menschen zur Verfügung zu stellen, hieß es weiterhin.

Die wohl deutlichste Anspielung auf Trump kam von der Haarpflege-Marke "It's a 10". In Anspielung auf die häufig parodierte Frisur von Trump hieß es darin zu Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Menschen mit unterschiedlichen Frisuren: "Amerika, uns stehen vier Jahre schreckliche Haare bevor, deshalb ist es Euch überlassen, das mit tollen Haaren auszugleichen."