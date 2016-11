Wechsel nach Barcelona Verdacht auf Korruption - Neymar muss vor Gericht

Fußballstar Neymar vom FC Barcelona muss sich in Spanien höchstwahrscheinlich in einer Betrugsaffäre vor Gericht verantworten. Der zuständige Ermittlungsrichter am Nationalen Gerichtshof in Madrid habe ein Strafverfahren vorgeschlagen, berichteten Medien unter Berufung auf Justizkreise. Die Eröffnung des Prozesses müsse nun innerhalb der nächsten zehn Tage von der Staatsanwaltschaft formell beantragt werden, hieß es.

Im Fall geht es um eine Klage des brasilianischen Investmentfonds DIS in Zusammenhang mit dem Wechsel des Brasilianers vom FC Santos nach Barcelona im Sommer 2013. DIS hielt Anteile von 40 Prozent an Neymar und sieht sich betrogen. Der Fonds behauptet, er habe nur 40 Prozent der offiziellen Ablösesumme von 17,1 Millionen Euro erhalten. Nach den Ermittlungen der spanischen Behörden sollen für den Wechsel aber mindestens gut 83 Millionen geflossen sein.

Neben Neymar sollen nach Willen des Richters auch der Vater des 24 Jahre alten Stürmers, die beiden Vereine sowie Barcelona-Klubchef Josep Bartomeu und dessen Vorgänger Sandro Rosell vor Gericht erscheinen. Den Beschuldigten wird unter anderem "Korruption zwischen Privatpersonen" zur Last gelegt.

Dafür sind Haftstrafen von bis zu zwei Jahren und Geldstrafen in Millionenhöhe möglich. Es gilt als sicher, dass die Staatsanwaltschaft die Eröffnung des Prozesses beantragen wird, denn sie hatte Anfang Juni beim Richter bereits die Ermittlungen vorgeschlagen.