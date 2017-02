Übernahmeversuch Unilever lehnt 143-Milliarden-Dollar-Angebot von Kraft ab

Bahnt sich eine Megafusion in der Konsumgüterbranche an? Der Ketchup-Hersteller Kraft Heinz will den Konkurrenten Unilever übernehmen - doch der niederländisch-britische Konsumgüterkonzern wehrt sich.