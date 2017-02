Geplante Milliarden-Fusion Kraft Heinz zieht 143-Milliarden-Dollar-Angebot für Unilever zurück

Eine historische Fusion in der Lebensmittelbranche kommt offenbar doch nicht zustande: Der US-Ketchup-Hersteller Kraft Heinz hat sein Übernahmeangebot für den britisch-niederländischen Rivalen Unilever nach nur zwei Tagen überraschend zurückgezogen. Das teilten beide Unternehmen am Sonntagabend in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

Ein Grund für den Rückzug wurde offiziell zunächst nicht genannt. Offenbar empfand Kraft die Übernahme jedoch als zu schwierig, nachdem das Vorhaben vorzeitig bekannt geworden war. Der US-Konzern war unter britischen Regularien zur Veröffentlichung gezwungen, weil sich entsprechende Gerüchte unter Aktienhändlern verbreitet hatten.

Kraft Heinz hatte sein Angebot über 143 Milliarden Dollar erst am Freitag bekannt gemacht. Unilever wies es umgehend als zu niedrig zurück. Eine Fusion der beiden Firmen mit Marken wie Philadelphia-Frischkäse, Weight Watchers, Knorr, Lipton und Dove wäre eine der größten Übernahmen in der Wirtschaftsgeschichte gewesen.

Durch den Zusammenschluss wäre ein Konsumgüter-Gigant mit einem Umsatz von gut 82 Milliarden Dollar entstanden. Er wäre nahe an den Schweizer Weltmarktführer Nestlé herangerückt, der auf 89 Milliarden Dollar Umsatz kommt.