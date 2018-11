Privatbrauerei Krombacher-Seniorchef Schadeberg gestorben

Der Seniorchef der Brauerei Krombacher, Friedrich Schadeberg, ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Er sei bereits am Montag friedlich im Kreis seiner Familie eingeschlafen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Kreuztal-Krombach mit.

Der Braumeister war 1953 als Prokurist in den kleinen Dorfbetrieb eingestiegen. In sechs Jahrzehnten an der Firmenspitze machte er Krombacher zur größten Privatbrauerei Deutschlands. Ab 1961 war er auch Eigentümer des Unternehmens, das schon seit längerem von seinem Sohn Bernhard Schadeberg und seiner Tochter Petra Schadeberg-Herrmann im Tagesgeschäft geführt wird.

Schadeberg war Träger des Bundesverdienstkreuzes, vor knapp zehn Jahren verlieh ihm die Universität Siegen zudem die Ehrendoktorwürde für seine Verdienste als Markenartikler und als Förderer der Wirtschaftsregion Siegerland.

Die Krombacher-Gruppe kam 2017 inklusive der Erfrischungsgetränke um die Marke Schweppes auf einen Gesamtausstoß von gut sieben Million Hektoliter, ein Plus von 2,5 Prozent - damit trotzte die Firma dem rückläufigen Branchentrend. Der Umsatz stieg sogar um 3,6 Prozent auf 772 Millionen Euro. Der Konzern beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter.