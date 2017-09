Investment-Gesellschaft Lars Windhorst muss Chefposten abgeben

Neue Turbulenzen im Firmenreich des schillernden Investors Lars Windhorst: Der einst als "Wunderkind der deutschen Wirtschaft" gefeierte Unternehmer ist nicht mehr Geschäftsführer der von ihm gegründeten Investment-Firma Sapinda. Er habe bereits am 18. August den Chefposten seiner krisengeschüttelten Amsterdamer Holding räumen müssen, berichtet der "Stern" in seiner neuen Ausgabe.

Der neue Vorstandschef (CEO), Karim Sehanoui, ist ein Abgesandter der Investmentgesellschaft ADS Securities aus Abu Dhabi, einem Geldgeber von Sapinda. Die arabischen Investoren übernehmen damit die Macht in der Windhorst-Firma. "Das ist nur vorübergehend. Meine Wiederwahl als CEO ist für die nächsten Wochen geplant", sagte Windhorst dem Blatt. Es gebe darüber bereits eine schriftliche Vereinbarung. Zu den Gründen, warum er derzeit nicht im Amt ist, wollte er sich nicht äußern.

Seit Monaten kämpft die Sapinda Holding mit Problemen. Unter anderem die Beteiligungen Windhorsts an Kohle- und Öl-Firmen haben für hohe Verluste gesorgt. Als Ende des vergangenen Jahres ein Ein-Milliarden-Dollar-Deal geplatzt war, verlangten Anleger Geld zurück.

In London laufen fünf Gerichtsverfahren gegen Windhorst und Sapinda. Unter anderem fordert die Finanzgesellschaft Romanello aus dem Steuerparadies Belize mehr als 60 Millionen Euro von Windhorst. Laut "Stern" steht am 12. September ein Verhandlungstermin vor dem Handelsgericht an, da Romanello beantragt hat, ein Londoner Konto von Windhorst pfänden zu dürfen.

Der Termin werde "höchstwahrscheinlich gar nicht mehr stattfinden", sagte Windhorst dazu, man habe sich schon außergerichtlich geeinigt. Auf die Frage, ob er mit Sapinda kurz vor dem Scheitern stehe, sagte er: "Es gab einige Turbulenzen." Aber er habe die Lage im Griff. "Wir werden dieses Jahr mit einem Gewinn abschließen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass unser Geschäft weniger schwankt. Das ist auf Dauer stressig."

Bereits zweimal, 2004 und 2009, war der heute 40-jährige Windhorst mit seinen hochriskanten Geschäften pleitegegangen. Nach der Sapinda-Gründung 2009 hatte er aber wieder vermögende Anleger gefunden, die ihm vertrauten.