Nestlé, Unilever, Wal-Mart So mächtig sind die Lebensmittelkonzerne

Der meistdiskutierte Übernahmekampf in der deutschen Wirtschaft drehte sich 2016 weder um Maschinen noch Autos, sondern um Supermärkte. Dass Branchenführer Edeka am Ende tatsächlich den größten Teil von Kaiser's Tengelmann übernehmen durfte, hat der Konzern einer Sondererlaubnis von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zu verdanken.

Monopolkommission und Bundeskartellamt hatten zunächst vor der Fusion gewarnt: Zu problematisch erschien ihnen die weitere Konzentration von Macht in einer Branche, in der die vier größten Konzerne schon bislang rund 85 Prozent des Marktes beherrschen.

Dass solche Sorgen nicht nur in Deutschland ihre Berechtigung haben, zeigt der "Konzernatlas 2017", der am Dienstag veröffentlicht wird. Die Datensammlung wurde unter anderem von den Hilfsorganisation Oxfam, dem Bund für Umwelt und Naturschutz und der Heinrich-Böll-Stiftung erstellt. Sie illustriert, wie groß die Macht von Konzernen bei der Herstellung und dem Handel mit Lebensmitteln ist.

SPIEGEL ONLINE Anteile der jeweils größten Lebensmittelhersteller in ausgewählten Märkten

Insgesamt entfallen demnach 50 Prozent des weltweiten Umsatzes mit der Herstellung von Lebensmitteln auf gerade einmal 50 Firmengruppen. Und bei einzelnen Produkten ist die Konzentration noch deutlich höher.

So kontrolliert etwa der britisch-niederländische Unilever-Konzern zusammen mit dem indischen Unternehmen Tata sowie Associated British Foods rund 80 Prozent des globalen Teehandels. Weltweit landet Unilever gemessen am Umsatz auf Platz sieben, an erster Stelle liegt Nestlé . Die Geschäftspraktiken des Schweizer Konzerns stehen immer wieder in der Kritik - unter anderem wegen der aggressiven Vermarktung von Babymilchpulver in Entwicklungsländern.

Seit etwa 2010 ist dem Konzernatlas zufolge eine neue Fusionswelle unter Lebensmittelkonzernen zu beobachten, die von Finanzinvestoren vorangetrieben wird. So übernahm der Brauereikonzern Anheuser-Busch den Rivalen SABMiller, der Ketchuphersteller Heinz den Lebensmittelkonzern Kraft. Solche Zusammenschlüsse führen auch dazu, dass Verbraucher zwischen immer weniger Herstellern auswählen können. So stammen drei Viertel der in Westeuropa verpackten Babynahrung von den vier größten Herstellern, in Nordamerika sind es 88 Prozent und auf den als Ozeanien bezeichneten Pazifikinseln sogar 92 Prozent.

SPIEGEL ONLINE Sitze der umsatzstärksten Lebensmittelhersteller

Immer größer werden neben den Produzenten auch die Verkäufer von Lebensmitteln. Die US-Kette Wal-Mart , die 1962 mit einem Laden in Arkansas begann, steht mittlerweile allein für 6,1 Prozent des globalen Einzelhandelsumsatzes. Damit landet Wal-Mart nicht nur an der Spitze der Lebensmittelhändler, sondern übertrumpft als umsatzstärkstes Unternehmen der Welt sogar Ölkonzerne und Autohersteller.

SPIEGEL ONLINE Sitze der umsatzstärksten Einzelhandelsunternehmen

Unter den zehn größten Einzelhändlern sind mit Aldi, Metro und dem Lidl-Mutterkonzern Schwarz auch gleich drei deutsche Unternehmen. Bedenklich ist die Größe ihrer Discounterketten laut Konzernatlas auch deshalb, weil sie Preise drücken können und die Verhandlungsmacht von Landwirten schmälern.

Wie groß dieser Einfluss ist, zeigte sich zuletzt im November: Nachdem die Milchbauern seit langem über existenzbedrohend niedrige Preise geklagt hatten, genügte schließlich ein Signal von Aldi, damit der Rest der Branche innerhalb weniger Tage seine Preise ebenfalls um mehr als 40 Prozent anhob.