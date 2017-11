US-Staat South Dakota Leck in Keystone-Pipeline - 795.000 Liter Öl ausgetreten

Bei einem Leck in der Keystone Pipeline sind im US-Bundesstaat South Dakota rund 795.000 Liter Öl ausgetreten. Das teilte die Betreiberfirma TransCanada mit. Die Pipeline sei am Donnerstagmorgen abgeschaltet worden, nachdem ein Druckabfall bemerkt worden sei.

Der betroffene Abschnitt wurde den Angaben zufolge innerhalb von 15 Minuten isoliert. Ein Krisenteam sei vor Ort, um die Lage zu beurteilen, hieß es in der Stellungnahme weiter. Die Ursache des Lecks ist demnach noch unklar.

Ein Mitarbeiter des Umweltministerium des Bundesstaates sagte dem Sender NBC, es sehe so aus, als sei das Öl auf eine landwirtschaftliche Fläche geflossen und habe keine Gewässer erreicht. Der Abschnitt, in dem das Leck auftrat, liegt in einer dünn besiedelten Gegend in dem Bezirk Marshall County.

Image of Amherst incident taken earlier today by aerial patrol as part of our initial response. For more updates, visit https://t.co/8yWI1Oq2EM pic.twitter.com/uRNtYUdVjL — TransCanada (@TransCanada) 16. November 2017

Der Vorfall passierte nur wenige Tage vor einer wichtigen Entscheidung in Nebraska: Dort soll am Montag das endgültige Urteil über einen möglichen Ausbau der Pipeline verkündet werden (mehr dazu lesen Sie hier bei der "New York Times"). Dieser Ausbau sorgt in den USA seit Jahren für Streit.

Die erweiterte Keystone-XL-Pipeline soll Öl über 1900 Kilometer aus der kanadischen Provinz Alberta bis zu Raffinerien im US-Bundesstaat Texas befördern. In Alberta wird Öl aus Teersand gewonnen, dabei entstehen große Seen mit verschmutztem Wasser.

Bereits Ende Januar - wenige Tage nach seinem Amtsbeginn - hatte US-Präsident Donald Trump das von seinem Vorgänger gestoppte Projekt neu aufgelegt; im März genehmigte er den Weiterbau endgültig. Barack Obama hatte im November 2015 nach siebenjähriger Prüfung das Aus für die Pipeline verkündet und seine Entscheidung auch mit dem Klimaschutz begründet. Trump unterstützt den Ausbau der Pipeline mit Verweis auf niedrigere Benzinpreise, neue Arbeitsplätze und einer geringeren Abhängigkeit der USA von Ölimporten.