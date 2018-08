"Sicherheitspolitische Gründe" gegen Leifeld-Übernahme Bundesregierung untersagt Firmenverkauf an Chinesen

Die Bundesregierung hat die geplante Übernahme des mittelständischen Unternehmens Leifeld durch einen chinesischen Investor vorsorglich untersagt. Das Kabinett beschloss eine entsprechende Ermächtigung, wie es aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums hieß. Es gebe "sicherheitspolitische Gründe".

Bei der geplanten Übernahme ging es um den Verkauf des westfälischen Werkzeugmaschinenherstellers Leifeld Metal Spinning an die chinesische Firma Yantai Taihai Corp. Wegen der sicherheitspolitischen Bedenken trat der chinesische Interessent kurz vor der Kabinettssitzung zurück. Das teilte eine Leifeld-Sprecherin laut Nachrichtenagentur AFP mit. Ob der Rücktritt vom Erwerb wirksam ist, werde derzeit geprüft, hieß es aus Ministeriumskreisen. In dem Fall wäre die Untersagung durch das Kabinett nicht nötig.

Leifeld Metal Spinning mit Sitz in Ahlen beschäftigt laut "Wirtschaftswoche" rund 200 Mitarbeiter. Die Firma sei Technologieführer bei hochfesten Materialien, die in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommen, aber auch im Nuklearbereich verwendbar seien, schreibt das Wirtschaftsmagazin.

Wie das "Manager Magazin" vor kurzem berichtete, hatte Yantai Taihai Interesse daran gezeigt, Leifeld gemeinsam mit der französischen Manoir Group zu übernehmen. Dem Bericht zufolge hatte die Bundesregierung bereits vergangene Woche ihr Veto gegen den Kauf eingelegt - die Entscheidung wurde nun durch die Kabinettssitzung bestätigt.

Dies wäre die erste Untersagung

Das Wirtschaftsministerium kann den Erwerb von Beteiligungen ab 25 Prozent an deutschen Unternehmen prüfen, wenn die potenziellen Investoren nicht aus der EU kommen. Auf Basis der Außenwirtschaftsverordnung wird dabei untersucht, ob ein Kauf die öffentliche Ordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik gefährden würde. Ist dies der Fall, kann das Ministerium ein Vorrecht geltend machen.

Falls es für den Kauf von Leifeld doch noch zu einer Untersagung kommen sollte, wäre dies das erste Mal, seitdem das Wirtschaftsministerium 2004 derartige Prüfungen einführte.

Die Bundesregierung hatte sich zuvor bereits kritisch zu einer möglichen chinesischen Übernahme von 20 Prozent an dem Netzbetreiber 50Hertz geäußert. Dessen Anteile übernahm letztendlich die Staatsbank KfW, um eine Investition durch den chinesischen Staatskonzern SGCC zu umgehen. Die Bundesregierung gab damals an, aus "sicherheitspolitischen Erwägungen ein hohes Interesse am Schutz kritischer Energie-Infrastrukturen" zu haben, die gegen den Einstieg der Chinesen sprächen.